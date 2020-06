Gli infermieri Nursing Up comunicano il loro malcontento con un flash-mob: in strada contro l’indifferenza

Roma, 4 giugno 2020 – Sono scesi in strada, a Roma, Rimini e Savona. Hanno sfidato la pioggia e un ‘nemico invisibile’ ancor più potente contro cui lottare. Forse ancor più difficile da affrontare di qualunque pandemia: l’indifferenza delle istituzioni. Il totale disinteresse da parte della classe politica italiana che li ha dimenticati e messi da parte.

Nel primo giorno degli annunciati flash-mob, gli infermieri delle regioni italiane più colpite dal Covid 19 hanno voluto ‘raccontare’ ai cittadini, mettendoci la faccia e il cuore, il dolore delle battaglie nelle corsie, quelle combattute prima e dopo il Covid-19. Quei segni che restano impressi e indelebili sulla loro pelle. Quelli che non si vedono, che sono nascosti sotto un camice, ma che tutti devono sapere che esistono e che nessuno deve più osare ignorare.

“Gli acclamati eroi sono qui – dice il Presidente Antonio De Palma – hanno richiesto espressamente di manifestare pacificamente, a partire dalle regioni più colpite dall’emergenza sanitaria. E noi come sindacato siamo al loro fianco, come sempre non li lasciamo soli”.

Dott. Antonio De Palma

“Questo è solo l’inizio: da domani 5 giugno fino al giorno 9, gli infermieri delle regioni più colpite dal Covid-19 continueranno a scendere in strada in molte altre città. Perché siamo stanchi, ma soprattutto amareggiati e feriti dentro. Perché non possiamo e non vogliamo più aspettare che qualcuno si ricordi di noi. Perché dobbiamo e vogliamo comunicare il nostro malcontento, raccontando ai cittadini, i diretti interessati delle nostre battaglie per la salute, tutto quello che sta succedendo e soprattutto cosa chiediamo legittimamente. Logorati e afflitti – chiosa De Palma – ma ancora più tenaci”.

Nursing Up, Sindacato degli Infermieri italiani, ha riassunto in dieci punti le istanze della categoria. Oggi, fino al 9 giugno, attraverso i flash-mob, il personale sanitario delle regioni più colpite racconta all’Italia le sue richieste. Lo fa davanti alle prefetture, che rappresentano il Governo, davanti ai palazzi regionali, a tu per tu con la gente comune, ‘urlando pacificamente’ il proprio dissenso davanti ai palazzi del potere.

“Combatteremo finché avremo forza e fiato – sbotta De Palma – lo faremo perché chiedendo di migliorare le nostre realtà contrattuali e lavorative chiediamo di riformare un sistema contrattuale lacunoso che ci ha ingabbiati, che non ci permettere di esprimere la nostra professionalità. I cittadini comprenderanno, che nella nostra legittima richiesta di revisione dell’organizzazione e del sistema delle valorizzazioni rientra non solo il nostro bene e interesse ma anche il loro”.

“In un ospedale – dice De Palma – il medico individua e cura la malattia, ma l’infermiere si prende cura del paziente durante il percorso di cura. Due personalità distinte, seppur componenti della stessa straordinaria squadra, con differenti professionalità. È uno dei temi chiave delle nostre richieste degli ultimi due anni e che abbiamo riassunto in 10 passaggi fondamentali. La stragrande maggioranza degli stessi è stata armonizzata con i punti enunciati anche dalla Federazione degli Ordini Infermieristici (FNOPI) in occasione di una loro lettera ufficiale al Governo. Non solo parole, non solo cartelloni sotto la pioggia: nulla di tutto questo sia inutile. I cittadini, la stampa, stiano dalla nostra parte, adesso. Per percorrere insieme la lunga e tortuosa strada del cambiamento”, conclude De Palma.

Gli infermieri chiedono: