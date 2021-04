Giornata Salute della Donna, visite gratuite all’ospedale San Giovanni di Roma Roma, 14 aprile 2021 – In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che ricorre il 22 aprile, Fondazione ONDA (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), organizza la VI edizione dell’(H)Open-Week dal 19 al 25 aprile, una settimana dedicata alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Il San Giovanni Addolorata – annoverato tra gli ospedali Bollini Rosa per l’impegno da sempre dimostrato nella promozione della medicina di genere e nell’offerta di percorsi dedicati al benessere della donna – partecipa anche quest’anno all’(H)Open-Week e mette a disposizione i suoi professionisti con controlli ginecologici gratuiti per menopausa, endometriosi e counseling preconcezionale. Il prossimo 22 aprile visite ginecologiche, ecografie e consulenze preconcezionali potranno essere effettuate gratuitamente presso il Poliambulatorio Presidio S. Maria, via S. Giovanni in Laterano n. 155. Prenotazioni a partire da mercoledì 14 aprile ai numeri 06.77056926/5378, attivi tutti i giorni, festivi compresi, dalle 16.00 alle 18.00. Un’iniziativa particolarmente preziosa in questo lungo momento di emergenza sanitaria, un’occasione per offrire a tante pazienti la possibilità di tornare ad occuparsi della loro salute.

