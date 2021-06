Giornata mondiale Sicurezza Alimentare, sottosegretario Costa: “Mancata osservanza di regole può favorire l’esplosione di nuove pandemie”

Roma, 7 giugno 2021 – “Cibo sicuro oggi per un domani sano” questo lo slogan ufficiale della terza edizione della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare 2021.

“Non si poteva scegliere uno slogan migliore per celebrare questa giornata che ha il compito di ricordarci quanto sia fondamentale avere accesso a un cibo sicuro, per garantire un futuro sano a tutti noi. Per il nostro Paese, poi, questa giornata arriva a pochi giorni di distanza dall’approvazione definitiva da parte del Parlamento della nuova normativa in materia, che rende ancora più forte il settore dei controlli e della sorveglianza”.

È quanto dichiara in una nota il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa.

“La questione della sicurezza alimentare e la definizione di standard di sicurezza internazionali – aggiunge Costa – sono un obiettivo che dobbiamo perseguire come singolo Paese e, più in generale, in chiave di sicurezza globale. Non solo perché oggi le merci e quindi anche i prodotti alimentari, viaggiano con estrema facilità e velocità da un continente all’altro, ma anche perché la mancata osservanza di queste regole può favorire l’esplosione di nuove potenziali pandemie”.

“In Italia – spiega Costa – la questione della sicurezza alimentare è decisiva anche per la tutela del Made in Italy che, per quanto riguarda il settore agroalimentare, è una voce molto importante della nostra economia. Aver investito negli anni in un sistema che ha saputo garantire controlli efficienti ha contribuito a consolidare la fama dei nostri prodotti che oltre ad essere buoni, sono percepiti anche come sicuri. Dobbiamo insistere su questa strada”.

“Sono sicuro che con il supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS), che ogni giorno svolgono il loro compito e che voglio ringraziare pubblicamente per la determinazione e la competenza con cui lo fanno, sapremo dare ancora più vigore a tutto il sistema agroalimentare italiano e garantire la sicurezza alimentare dei cittadini”, conclude il Sottosegretario di Stato.