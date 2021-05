Giornata mondiale per l’igiene delle mani, le iniziative dell’IRCCS Gemelli Roma, 4 maggio 2021 – “I secondi salvano la vita. Igienizza le mani! (seconds save lives clean you hands)”: questo lo slogan scelto quest’anno per la Giornata Mondiale dedicata all’Igiene delle mani, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Hand Hygiene Day che si celebra ogni anno il 5 maggio. Nell’anno della pandemia il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con il gel idroalcolico è stata ed è tutt’ora una delle misure di protezione individuale più importante per difendersi anche dal contagio del nuovo coronavirus. L’importanza di questo gesto anche per il controllo delle infezioni ospedaliera è al centro delle iniziative di sensibilizzazione promossa dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in occasione della Giornata Mondiale. Coinvolta tutta la comunità ospedaliera e universitaria del Gemelli e dell’Università Cattolica. Le mani, infatti, rappresentano il principale mezzo di trasmissione di germi patogeni. “Il lavaggio delle mani rimane la misura fondamentale che da sola riesce a ridurre del 30, 40 per cento le infezioni nosocomiali. E’ di grande importanza – ha detto la prof.ssa Patrizia Laurenti, professore associato di Igiene all’Università Cattolica e responsabile della UOC di Igiene Ospedaliera del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS – ma ancora non se ne ha consapevolezza. La pandemia ci ha aiutato a rafforzare questa azione della pulizia delle mani. Ci auguriamo che anche nel post Covid-19 questa attenzione resti alta”. In particolare nella Giornata promossa dall’ UOC Igiene Ospedaliera – UOS Igiene Ospedaliera – Direzione Sanitaria – SITRA, si svolgeranno una serie di iniziative di sensibilizzazioni rivolte anche ai visitatori del Gemelli. Il programma della giornata prevede: dalle ore 10.00 alle ore 11.30 nella postazione predisposta al 4° piano del Gemelli, verranno effettuate dimostrazioni pratiche della corretta igiene delle mani mediante box pedagogico, a beneficio di operatori e visitatori. La dimostrazione prevede l’uso di un gel fluorescente che, dopo l’applicazione e l’esposizione delle aree trattate a luce ultravioletta, consente la verifica di eventuali zone della mano non coperte dalla soluzione alcolica;

contestualmente a coloro che vorranno partecipare alla dimostrazione, verrà distribuito come gadget delle mini-confezioni di gel igienizzante per le mani prodotto dalla Farmacia Interna del Gemelli;

un video realizzato per l’occasione sarà proiettato sui monitor nelle aree di attesa a ricordare al pubblico e anche agli operatori sanitari l’importanza dell’igiene delle mani in particolare nel contesto ospedaliero (https://we.tl/t-mv1I1qAMvd).

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 51 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...