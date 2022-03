Giornata Mondiale dell’Autismo, evento formativo online dell’IRCCS Oasi di Troina

Troina, 30 marzo 2022 – In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo che si celebra il 2 aprile di ogni anno, l’IRCCS Oasi di Troina, da tanti anni oramai impegnata in questo campo, promuove e organizza un evento informativo e di sensibilizzazione sul tema dell’Autismo rivolto alle famiglie e aperto ad operatori e studenti. L’iniziativa si terrà venerdì 1 aprile tramite piattaforma on-line dalle 17.30 alle 19.00. La partecipazione è gratuita e si potrà accedere attraverso il link: https://itlav.zoom.us/j/87055037847.

L’IRCCS Oasi di Troina forte della sua esperienza pluriennale sul tema dell’Autismo, vanta un modello antesignano su questo disturbo del neurosviluppo, caratterizzato da un approccio multidisciplinare e interdisciplinare per un coinvolgimento globale della persona con Autismo e della sua famiglia.

Il protocollo diagnostico adoperato dall’Istituto prevede una valutazione clinica globale, effettuata da un’équipe multidisciplinare che si avvale di tutte le consulenze e delle indagini strumentali e genetiche ritenute necessarie per pervenire ad un inquadramento diagnostico completo.

Il protocollo psicodiagnostico adottato nella struttura inoltre, fa ricorso ai principali strumenti ritenuti “golden standard” per la diagnosi (ADOS, ADI-R) e consente di definire il profilo di funzionamento neuropsicologico per tutte le età.

I percorsi terapeutici proposti, organizzati in cicli di ricoveri estensivi ed intensivi con o senza accompagnatore ed in DH, coprono tutto l’arco di vita e si basano su interventi “evidence based” (TEACCH, ABA, approcci psicosociali) per i quali l’IRCCS ha formato e continua a formare i propri operatori, avvalendosi di esperti nell’ambito nazionale e internazionale.

Oltre 500 le persone con Autismo che nell’ultimo anno hanno fatto almeno un accesso all’interno dell’Irccs Oasi che ha continuato e continua a garantire il suo impegno, l’attività e il servizio, nonostante la pandemia.

L’Oasi è impegnata in diversi gruppi di lavoro sull’Autismo. Da circa 4 anni, il dott. Buono Serafino partecipa al panel di esperti per la stesure delle linee guida sull’autismo dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Inoltre, da tre anni, due suoi professionisti, la psicologa Marinella Zingale e il neurologo Maurizio Elia, al Tavolo sull’autismo, promosso dall’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

All’incontro di venerdì 1 Aprile, dopo i saluti del presidente dell’IRCCS Oasi, Don Silvio Rotondo parteciperanno: il dott. Serafino Buono, Psicologo, (coordinatore dell’evento) – il dott. Maurizio Elia, Neurologo – la dott.ssa Donatella Greco, Pediatra – la dott.ssa Marinella Zingale, Psicologa – la dott.ssa Grazia Trubia, Psicologa – la dott.ssa Agata Stimoli, Pedagogista – la dott.ssa Marina Chiavetta, Psicomotricista – il dott. Luigi Ruccella, Educatore Professionale – la dott.ssa Carla Di Francesco, Logopedista – la dott.ssa Giulia De Maria, Terapista della Riabilitazione Psichiatrica e la dott.ssa Concetta Mobilia, Assistente Sociale.