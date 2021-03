Coronavirus, cluster in reparto non Covid all’ospedale Galliera di Genova

Genova, 26 marzo 2021 – La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera riferisce quanto segue:

“Abbiamo in atto un cluster verificatosi in reparto non Covid, iniziato in data 22/03 con il primo caso (indice): un paziente entrato in PS in data 18/03 con tampone (molecolare) eseguito in giornata stessa e risultato negativo; trasferito in reparto, esegue ulteriore test di screening risultato negativo; si positivizza in data 22/03 a seguito di test molecolare.

È stato subito avviato il previsto programma attivo di screening e sorveglianza su pazienti e personale.

In data 23/03 si rileva nuovo paziente positivo (ha avuto contatti con il caso indice).

A seguito dei successivi test di screening e molecolare di controllo su tutti i pazienti venuti potenzialmente in contatto con i due casi precedenti, in data odierna, dopo test molecolare sono risultati positivi altri tre pazienti.

In pari data (26/03) è risultata positiva anche una unità di personale (precedentemente risultata negativa ai vari test effettuati dal 22/03).

I pazienti positivi sono già stati trasferiti in reparti Covid. Il monitoraggio sta proseguendo su tutti i pazienti ancora presenti in reparto e sul personale.

Ad oggi, i pazienti non presentano aspetti clinici peggiorativi in relazione all’infezione Covid”.