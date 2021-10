Giornata mondiale della vista, 3 milioni di italiani colpiti da patologie dell’occhio

Roma, 14 ottobre 2021 – “La vista è un bene prezioso e va tenuta sempre sotto controllo. Questo è vero anche se non si ha alcun sintomo, perché molte malattie oculari possono passare inosservate. Solo attraverso un controllo periodico, effettuato esclusivamente presso un medico oculista, si possono prevenire o curare eventuali patologie degli occhi. Alcune di queste possono ridurre fortemente la capacità visiva, fino a portare in alcuni casi all’ipovisione e alla cecità”. È il monito lanciato oggi dall’Associazione Italiana dei Medici Oculisti, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, che come ogni anno si celebra il 14 ottobre.

‘LoveYourEyes’ è lo slogan scelto per questa edizione dell’evento, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e in Italia dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità IAPB Italia onlus. Le malattie che minacciano la vista, intanto, riguardano oltre 3 milioni di persone nel nostro Paese, ma molte di più sono a rischio se si considera che patologie come il glaucoma, la retinopatia diabetica e le maculopatie crescono insieme all’età e alle malattie croniche.

“La giornata di oggi rappresenta un’occasione importante per pensare alla prevenzione – proseguono gli oculisti AIMO- Non possiamo allora sottovalutare le patologie che interessano la macula e che rappresentano una potenziale causa di importante e talvolta irreversibile perdita della vista, così come si verifica in corso di degenerazione maculare legata all’età o di maculopatia diabetica grave”.

La maculopatia è una patologia cronica oculare, sempre più diffusa specie nella popolazione over 60: “Come è emerso dal nostro XII Congresso Nazionale, che si è svolto di recente a Roma, ogni anno si ammalano in Italia 20.000 persone solo di maculopatia degenerativa legata all’età, che è tra le principali cause della ipovisione e della cecità. Sono numeri importanti sui quali si rende necessaria una riflessione”.

Anche i difetti refrattivi possono essere penalizzanti per le attività quotidiane di molte persone, ma “per fortuna oggi abbiamo a disposizione diverse tecniche chirurgiche per correggere i difetti della vista – fanno sapere ancora gli oculisti di AIMO – applicando il trattamento sulla superficie corneale. Pensiamo alla FemtoLASIK oppure alla FemtoSMILE, due tecniche sicure che consentono, in pochi minuti, di correggere la quasi totalità dei difetti della vista. Anche di questo si è parlato nel corso del nostro ultimo Congresso, che ha visto la partecipazione di autorevoli esperti nel settore, come il dott. Marco Fantozzi, responsabile del Centro laser Casa di cura San Rossore di Pisa, il dott. Luigi Mosca Responsabile di UOS Cornea e Chirurgia refrattiva del Policlinico Gemelli di Roma , il dott. Massimo Mammone del Centro laser Casa di cura San Rossore di Pisa e il dott. Salvatore Dolci, oculista dell’Oftal Service di Messina. Tutti concordi nel sottolineare l’importanza della prevenzione”.