Giornata mondiale Alzheimer, AIMA: “Colloqui gratuiti online per i caregiver”

Milano, 18 settembre 2023 – Una rete di 10 psicologi pronti a offrire per 12 ore colloqui gratuiti alle famiglie dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer e da altre demenze degenerative. A lanciare l’iniziativa è AIMA – Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, in occasione della Giornata Mondiale Alzheimer in programma il 21 settembre.

I colloqui gratuiti si svolgeranno in streaming dalle 8 alle 20 e avranno una durata di 45 minuti. Fino a mercoledì 20 settembre è possibile prenotare gli appuntamenti con gli psicologi chiamando la Linea Verde Alzheimer al numero 800 679 679 o scrivendo una mail a segreterianazionale@alzheimer-aima.it, indicando l’orario in cui si desidera svolgere l’incontro e la località nella quale si vive.

Nel corso della giornata, dalle 8 alle 20 sarà attiva anche la Linea Verde Alzheimer di AIMA, che per l’occasione sarà potenziata. Aperta nel 1997, la Linea Verde risponde ogni anno a 10mila telefonate per una media di 600 ore di conversazione e ha raccolto fino a oggi più di 200mila chiamate. Il servizio è gratuito ed è svolto da operatori qualificati e competenti che possono fornire supporto psicologico ai familiari dei pazienti, informazioni di carattere medico, chiarimenti legali e consigli per la cura quotidiana, garantendo il completo anonimato.

In Italia si stima che ogni anno i nuovi casi di demenza siano circa 150mila e i nuovi malati di Alzheimer siano circa 70mila. Attualmente quest’ultimi sono circa 700mila e per quasi tutta la durata della malattia sono curati a casa. Le persone coinvolte nell’assistenza dei malati di Alzheimer sono circa 3 milioni e sono spesso donne. Il costo annuo della malattia di Alzheimer in Italia è stimato in oltre 15 miliardi di euro. Circa l’80% sono costi diretti e indiretti che pesano su famiglia e caregiver.

“La Giornata Mondiale Alzheimer del 21 settembre cade in un anno importante, perché la malattia è finalmente entrata nell’agenda politica con la nascita dell’intergruppo parlamentare “Neuroscienze e Alzheimer”, ha dichiarato Patrizia Spadin, Presidente di AIMA – Associazione Italiana Malattia di Alzheimer. È un punto di partenza fondamentale per il nostro paese, ma l’obiettivo ora deve essere mettere mano alla riorganizzazione della rete di cura. Si tratta di una condizione necessaria per i pazienti di oggi e per quelli di domani”.

La Giornata Mondiale Alzheimer

Istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Giornata Mondiale Alzheimer ricorre ogni anno il 21 settembre con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica intorno a questa grave malattia che nel mondo colpisce circa 40 milioni di persone.