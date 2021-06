Fatima compie oggi 109 anni. È tra le donne più longeve ad aver contratto e superato il Covid

Milano, 4 giugno 2021 – Ha festeggiato oggi 109 anni la signora Fatima Negrini, ospite di una residenza per anziani di Milano.

Nata a Sustinente, in provincia di Mantova il 3 giugno 1912, è una tra le donne più longeve ad aver contratto e superato il Covid: lo scorso maggio 2020 aveva avuto i primi sintomi, seppur lievi, ed era guarita in poche settimane. Nel gennaio di quest’anno, è stata tra i primi ospiti della residenza milanese a ricevere la prima dose di vaccino.

Oggi, accanto a lei due dei suoi tre figli – Luciano, Luigi e Umberto – che l’hanno raggiunta in struttura e insieme agli ospiti e operatori ha potuto celebrare il suo 109esimo compleanno. Gli amici, i nipoti e i parenti si sono collegati in una videochiamata per festeggiare tutti insieme questo importante avvenimento.

La struttura milanese, in conformità con le norme previste nell’ordinanza del Ministero della Salute, ha recentemente riaperto le visite settimanali a parenti e amici degli ospiti che, nel pieno rispetto delle linee guida, si svolgono sia all’interno della struttura, sia nel giardino esterno.

Inoltre, per mantenere un contatto e aggiornamento costante tra ospiti e familiari, prosegue il sistema di videochiamate ormai da tempo utilizzato in tutte le strutture del gruppo.