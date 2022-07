Fatebenefratelli Isola Tiberina: siglato accordo tra Gemelli Isola e le Organizzazioni Sindacali

Roma, 29 luglio 2022 – Sono stati siglati nei giorni scorsi gli accordi tra Gemelli Isola Spa -Società Benefit creata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per gestire l’ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina- e le principali organizzazioni sindacali dei medici e dei dipendenti non medici in relazione alle implicazioni occupazionali del contratto di affitto firmato lo scorso 20 giugno tra la Casa Generalizia dell’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina e la Gemelli Isola Spa.

In particolare, il tema rilevante degli accordi è il passaggio di tutti gli attuali dipendenti dell’azienda ospedaliera Fatebenefratelli (circa 200 Medici e circa 600 lavoratori non medici) a Gemelli Isola Spa, che dovrà avvenire entro il 30 settembre 2022.

In tal senso, a conclusione della procedura di consultazione sindacale ex Art. 47 L. n. 428/90, sono stati sottoscritti quattro distinti Verbali di Esame congiunto con le OO.SS. AAROI EMAC, ANAAO ASSOMED, ANMIRS, APDUC, FP CGIL Medici, CISL Medici, UIL FPL Medici e SAMUC, relativamente al Personale dirigente medico, con le OO.SS. ANAAO ASSOMED, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e SINAFO relativamente al Personale dirigente non medico, con le OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e con l’O.S. UGL relativamente al Personale non dirigente.

Inoltre, le parti hanno raggiunto un accordo finalizzato a definire gli arretrati contrattuali e ogni precedente controversia di lavoro, al fine di chiudere le pendenze pregresse e operare attivamente e con spirito collaborativo per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di rilancio.

Le organizzazioni sindacali hanno condiviso il progetto di sviluppo illustrato da Gemelli Isola Spa, che porterà nei prossimi cinque anni il Fatebenefratelli Isola Tiberina ad affermarsi come una rinnovata eccellenza del panorama sanitario nazionale, superando le attuali difficoltà economico-finanziarie.

Sono stati inoltre condivisi nuovi Contratti collettivi di lavoro di Gemelli Isola Spa Società Benefit, che prevedono condizioni migliorative rispetto a quelle attualmente applicate al Personale, in particolare se saranno raggiunti gli obiettivi del Piano strategico 2022-2027.

Nello specifico è stato sottoscritto il CCL Gemelli Isola per il Personale non dirigente con le OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e il CCL Gemelli Isola per il Personale medico con le OO.SS. AAROI EMAC, ANAAO ASSOMED, ANMIRS. Le intese raggiunte rappresentano un ulteriore passo nell’azione di salvataggio e rilancio della struttura rilevata dalla Società Isola Tiberina (SIT) e che sarà gestita da Gemelli Isola.

Il rilancio porterà alla creazione nei prossimi 5 anni di un nuovo polo di eccellenza per tutti perfettamente integrato con il territorio circostante, che genererà benefici per la comunità, valorizzando le competenze esistenti e integrandole con il know how e le elevate professionalità della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.