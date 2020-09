ESOF 2020, Trieste si congeda e passa il testimone per il 2022 alla città olandese di Leiden

Cala il sipario su una edizione innovativa in risposta alle restrizioni imposte dalla pandemia, hanno preso parte eminenti scienziati e autorità, tra cui il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte

Dott. Massimo Inguscio

Trieste, 6 settembre 2020 – Sono stati cinque giorni all’insegna di una ritrovata voglia di confronto di condivisione su temi di grande impatto scientifico e sociale del nostro tempo, dopo mesi di distanziamento. La scommessa di ESOF 2020 a Trieste in epoca di pandemia da Covid-19 di riallacciare i nodi di un dialogo sempre più necessario tra scienza, politica, economia e società sembra essere stata vinta: 150 eventi, oltre 700 relatori e collegamenti da tutto il mondo per seguire i panel di alto profilo proposti da questa prima edizione ibrida, con sezioni in presenza e in remoto che si sono susseguite senza sosta dal 2 settembre.

Durante la cerimonia di chiusura di ESOF 2020 – EuroScience Open Forum, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte a una dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana, eseguita per la prima volta in Italia. La dimostrazione è stata realizzata dal gruppo di “Comunicazioni Quantistiche” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Firenze grazie al Progetto “Quantum FVG”, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e coordinato dall’Università di Trieste.

Alla Cerimonia conclusiva, che ha visto il passaggio di testimone da Trieste alla città olandese di Leiden che ospiterà l’edizione di ESOF del 2022, hanno preso parte scienziati e autorità: Giuseppe Conte, Primo Ministro italiano,Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Fantoni, Champion ESOF2020, Michael Matlosz, Euroscience President, Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli-Venezia-Giulia,Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste,Henri Lenferink, Sindaco di Leiden, Mariachiara Tallacchini, Professor of Science, Law and Democracy, Massimo Inguscio, Presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), Roberto di Lenarda, Rettore Università di Trieste, Massimiliano Fuksas, Architect, Angelo Bassi, Università di Trieste, Alessandro Zevatta, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Ferry Breedveld, Champion Leiden European City of Science 2022, Corinne Hofman, Champion Leiden European City of Science 2022, Paolo Glisenti, Expo 2020 Dubai, Italy’s Commissioner General. Ha moderato Silvia Bencivelli, giornalista scientifica.