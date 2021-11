Endocrinologia e Malattie Metaboliche in età pediatrica. L’Asl di Frosinone apre un nuovo Centro

Frosinone, 25 novembre 2021 – La nuova realtà del Centro di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’età pediatrica e di Frosinone che apre oggi 25 novembre è l’attesa risposta ad un’esigenza molto sentita da parte della popolazione pediatrica.

L’ASL di Frosinone è ora in grado di offrire un servizio di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’età pediatrica di alta specializzazione, rappresentando quindi una soluzione concreta per tutte quelle famiglie i cui piccoli si dovevano recare a Roma per trovare risposta alle situazioni più complesse in centri specializzati sul tema.

Il Centro di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’età pediatrica è svolto insieme tra la UOC di Pediatria della ASL-FR e i Medici pediatri endocrinologi specialisti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma con cui la Asl collabora già da anni. Una partnership tra le due strutture sanitarie che si è via via affermata nel corso degli anni con l’attività di assistenza endocrinologica e diabetologica dell’adulto.

Va sottolineato come le problematiche endocrino-metaboliche dell’età pediatrica siano, oggigiorno, molto frequenti. Tra queste basti ricordare quelle collegate alle patologie della tiroide, ai difetti dell’accrescimento, alla pubertà precoce o ritardata, ai disturbi del ciclo mestruale ed all’obesità. Tali disturbi stanno raggiungendo, nell’età infantile, numeri molto elevati. Il servizio offerto a questi piccoli pazienti è quello di coprire a 360 gradi le problematiche relative a tali condizioni patologiche.

Il Servizio operativo presso l’Ospedale F. Spaziani, ha come obiettivo quello di accogliere il bacino di utenza di tutta la provincia di Frosinone, agevolando cure e spostamenti di familiari e giovani.

La presenza di tale servizio si è resa necessaria, vista la mancanza di centri territoriali di riferimento per seguire le necessità dei pazienti con queste patologie e delle loro famiglie. L’obiettivo è quello di ridurre la mobilità passiva dei pazienti verso altri centri di riferimento della capitale e quindi ridurre disagi e costi di gestione per la terapia di queste patologie.