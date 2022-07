Elezioni 25 Settembre, AAROI-EMAC chiede di mettere la Sanità ai primi posti dell’Agenda elettorale

Dott. Alessandro Vergallo

Roma, 28 luglio 2022 – In questi due mesi che ci separano dalle elezioni del 25 Settembre – sostiene il Sindacato dei Medici Anestesisti Rianimatori e dell’Emergenza-Urgenza – è opportuno che i diversi schieramenti politici presentino proposte concrete per far fronte alle profonde e numerose criticità più volte denunciate e che sono ormai sotto gli occhi di tutti.

Le gravi carenze degli organici, lo stress lavorativo a fronte di turni senza fine e dell’impossibilità di godere delle ferie e dei riposi, il mancato riconoscimento professionale, la difficoltà di conciliazione tra vita privata e lavorativa sono solo alcuni dei problemi con cui il personale sanitario deve confrontarsi quotidianamente.

Per questo e per molto altro è indispensabile che il tema sanità sia messo in primo piano dalla politica, e che venga affrontato con una reale visione programmatica definendo gli obiettivi e le strategie per raggiungerli secondo criteri di priorità.

“Nelle idee programmatiche dei vari partiti finora circolate non vi è traccia di ciò che essi intenderebbero fare per il SSN – afferma Alessandro Vergallo, Presidente Nazionale AAROI-EMAC – Sarà il caso che lo dicano alla svelta, prima del voto del 25 Settembre, diversamente l’AAROI-EMAC non attenderà molto, quali che siano gli esiti elettorali, a proclamare lo Sciopero che si apprestava ad indire per la data del 16 Settembre, poi non fissato a causa della caduta del Governo Draghi”.

L’AAROI-EMAC esorta, quindi, tutte le forze politiche a confrontarsi sulle soluzioni da individuare più urgentemente, in particolare per i settori specialistici ospedalieri e preospedalieri dell’Emergenza-Urgenza e dell’Area Critica.