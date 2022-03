Disturbi dell’alimentazione, un’epidemia sociale. Il punto del dott. Mendolicchio

Roma, 16 marzo 2022 – I disturbi del comportamento alimentare colpiscono nel nostro Paese in media 3.500.000 persone, di cui il 70 % in età adolescenziale e preadolescenziale. Circa 3.000 persone perdono la vita ogni anno per tali patologie, mentre molte altre restano segnate per anni da importanti disabilità psicofisiche.

Con la pandemia, tali disturbi hanno mostrato un aumento di incidenza e mortalità, aggravando un bilancio già pesante. Per tali motivi già a partire dallo scorso anno sono state avviati incontri e iniziative nazionali che hanno visto Auxologico, in ragione della sua lunga esperienza clinica e di ricerca sui disturbi alimentari, in prima linea attraverso la figura del dott. Leonardo Mendolicchio.

A seguito del convegno svoltosi ieri presso la Camera dei Deputati – Sala Conferenze di Palazzo Theodoli sul tema “I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione tra nuove misure legislative e percorsi di riabilitazione – Prospettive per affrontare un’epidemia sociale”, con il saluto del presidente della Camera Roberto Fioco, il dott. Leonardo Mendolicchio, psichiatra, psicoanalista e Direttore dell’Unità Operativa di Riabilitazione dei Disturbi Alimentari e della Nutrizione di Auxologico Piancavallo, tra i principali promotori delle iniziative nazionali a sostegno dei pazienti affetti da DCA e delle loro famiglie, che ha preso parte al convegno, ha espresso le seguenti considerazioni.

“Il convegno di oggi alla Camera su “I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione tra nuove misure legislative e percorsi di riabilitazione – Prospettive per affrontare un’epidemia sociale” – ha detto il dott. Leonardo Mendolicchio – è l’ideale prosecuzione dell’incontro del dicembre scorso a Roma, sempre alla Camera dei Deputati, con l’intento di sensibilizzare sul problema dei DCA e mettere in moto azioni concrete su tutto il territorio nazionale. È segno che ormai, all’interno di questa legislatura, un gruppo di parlamentari, tra l’altro trasversale, ha interiorizzato l’importanza di occuparsi di questo tema”.

“Rispetto a ciò che c’è da fare, in pratica, si tratta di motivare bene le Regioni a essere in continuità con queste volontà del Parlamento e del Governo – prosegue Mendolicchio – Per cui l’obbiettivo è quello di tenere desta l’attenzione affinché le Regioni si allineino a questa visione strutturata di come organizzare il futuro prossimo dei servizi nell’assistenza dei disturbi del comportamento alimentare.

“La giornata di oggi è stata importante perché sancisce un sodalizio tra mondo politico-amministrativo di questa legislatura e del governo che recepiscono in modo inequivoco l’importanza dei disturbi del comportamento alimentare e sostiene il dibattito politico, economico, sanitario per ottimizzare i percorsi di cura. Come Auxologico, grazie alla sua lunga esperienza sia nell’ambito della ricerca che della cura dei DCA, stiamo dando un contributo che nei vari passaggi che ci sono stati dallo scorso ottobre in poi hanno visto le nostre indicazioni essere molto bene accolte”, ha concluso Mendolicchio.