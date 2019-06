Disidratazione, quali i campanelli d’allarme. Sali minerali e integratori, quando e come assumerli

Intervista al dott. Ovidio Brignoli, Medico di Medicina Generale e Vicepresidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie – SIMG

L’acqua è l’elemento primario ed essenziale, fonte di vita e di salute per l’essere umano. Ci può spiegare qual è il ruolo dell’acqua per l’organismo e perché è così importante per la nostra salute?

L’acqua è la componente principale del nostro organismo, che è infatti formato per il 60-75% da questo elemento. L’acqua ha la funzione essenziale di veicolare in tutte le parti del corpo le sostanze necessarie per il funzionamento degli organi, dal cervello all’apparato digestivo e urinario, al sistema immunitario, trasporta i nutrienti e aiuta a eliminare le scorie. Inoltre, l’acqua agisce come ‘lubrificante’, ha funzione di ammortizzatore nelle articolazioni e nei tessuti e mantiene elastiche e compatte la pelle e le mucose.



Per questo motivo bere è essenziale. Un adulto medio dovrebbe consumare almeno 1.5 litri di acqua al giorno in forma liquida (circa una dozzina di bicchieri). Ovviamente la quantità varia a seconda di fattori come l’età (per un bambino è sufficiente bere circa 1 litro di acqua la giorno), la collocazione geografica (chi vive in un posto caldo avrà necessità di integrare una maggiore quantità di acqua) e lo stile di vita (chi fa molto sport o un lavoro in cui perde liquidi deve bere di più).

Quali rischi si corrono e che disturbi di salute possono insorgere in caso di cattiva idratazione? Esistono dei campanelli d’allarme?

L’acqua è la sostanza che permette all’organismo di funzionare, che fa ‘girare la macchina’. Nel caso in cui il consumo di acqua non sia sufficiente, ci sono diversi campanelli d’allarme. Tra i primi sintomi, la sete e poi la disidratazione che si manifesta quando la perdita di acqua supera l’uno per cento del peso corporeo con sintomi quali mal di testa, perdita dell’appetito, arrossamento della pelle, secchezza alla bocca e agli occhi, apatia, affaticamento e crampi muscolari per poi arrivare a vertigini, nausea e vomito.



Altre conseguenze sono la stitichezza – come detto, l’acqua è un elemento essenziale per il sistema digestivo – e maggiore esposizione a infezione delle vie urinarie.

È importante tenere a mente che, a parte nei casi di particolari patologie per cui è necessario tenere sotto controllo la quantità di acqua ingerita, bere acqua è sempre un beneficio per il nostro corpo, anche quando si penserebbe il contrario. In caso di diarrea, ad esempio, non bisogna ingerire cibi solidi ma è fondamentale una dieta idrica per reintegrare l’acqua e i sali minerali persi. In caso di tosse, bere aiuta a fluidificare il muco.

Anche l’assunzione di farmaci va sempre accompagnata da una buona dose di acqua, dal momento che questa svolge la funzione essenziale di distribuire i suoi principi nell’organismo.

Non bisogna mai resistere allo stimolo della sete ma, al contrario, ricordarsi di bere e aumentare la quantità, soprattutto quando si perdono più liquidi, come d’estate.

Ci sono categorie di persone che devono prestare particolare attenzione all’idratazione in base all’età, alla professione, all’esercizio fisico? In che misura l’estate diventa un fattore di rischio aggiuntivo? Quali consigli possono seguire per non incorrere in problemi di disidratazione?

Un adulto, quando esposto al sole o ad attività fisica intensa, può perdere in poco tempo anche 2-3 litri di acqua, pari al 5% del peso corporeo (la bilancia è il primo campanello d’allarme per la disidratazione). Per questo è molto importante, soprattutto d’estate o in caso di intesa attività fisica o lavori faticosi, aumentare il consumo di acqua arrivando ad almeno 2 litri al giorno.



In generale, le categorie più a rischio disidratazione, soprattutto d’estate, sono:

Persone anziane: più si va avanti con l’età più si perde lo stimolo della sete. Per questo motivo gli anziani dovrebbero sforzarsi e ricordarsi di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, soprattutto d’estate. È bene bere a piccoli sorsi per evitare di riempire troppo lo stomaco.

Bambini: i bambini hanno una massa corporea piccola, e giocando e muovendosi molto, tendono a perdere facilmente liquidi con la sudorazione. È quindi importante reintegrare l’acqua ed educare i bambini, fin da piccoli, a una corretta idratazione.

Malati: l’acqua è il veicolo che ‘trasporta’ i farmaci nel nostro corpo ed è quindi essenziale bere nel momento in cui si assumono medicinali. In caso di alcune malattie, bere diventa una necessità: i diabetici bevono grandi quantità d’acqua per via dello zucchero nel sangue che aumenta lo stimolo della sete o in caso di febbre, quando l’organismo ci fa sudare per abbassare la temperatura, è bene bere per reintegrare i liquidi persi.

Quando beviamo – acqua o altre bevande – non solo rispondiamo a uno stimolo fisiologico quale la sete, ma manteniamo in equilibrio diversi organi e apparati quali ad esempio la nostra cute. È corretto assumere, insieme all’acqua, anche sali minerali o integratori alimentari? In quali situazioni? Come, quando e soprattutto in quali quantità e per quanto tempo?

Una corretta idratazione e un’alimentazione equilibrata sono in grado di integrare tutte le sostanze di cui il nostro corpo ha bisogno, anche nella stagione estiva. Gli integratori sono utili nei casi in cui sia accertata una reale carenza di determinate sostanze o in casi particolari, come gli sportivi professionisti che perdono importanti quantità di acqua e sali minerali durante il giorno, e devono quindi reintegrarli. In tutti gli altri casi, acqua e alimentazione sono in grado di dare al nostro organismo tutte le sostanze di cui ha bisogno.



L’aggiunta di integratori, nei dosaggi suggeriti, di per sé non è dannosa ma non svolge alcuna funzione benefica aggiuntiva. Inoltre, il problema potrebbe manifestarsi in seguito a un uso eccessivo senza, come si diceva, una reale necessità.

Se è evidente che fa male non idratare l’organismo, esistono invece problemi al contrario e cioè derivanti da un ‘eccesso di acqua’?

Consumare troppa acqua non arreca danni alla salute, a meno che non si parli di quantità davvero spropositate. Anche un’esposizione eccessiva all’acqua non crea problemi alla salute. L’acqua, in realtà, può essere considerata un disinfettante naturale: basti pensare all’importanza in termini di prevenzione che hanno piccole azioni come lavarsi le mani con frequenza. L’unico problema che un’eccessiva esposizione all’acqua può causare è di sostenibilità per il nostro ambiente, altrimenti il nostro corpo non ne soffre.



Abbiamo appurato l’importante e indispensabile ruolo fisiologico svolto dall’acqua, ma è possibile attribuire all’acqua anche un vero e proprio effetto terapeutico anche in relazione al suo stato fisico (gas, solido e liquido)?

Certamente. L’acqua, sotto forma di ghiaccio è un ‘farmaco’ che in caso di contusioni, traumi ed ematomi, aiuta a ridurre infiammazioni, dolore e rigonfiamenti, grazie all’azione di vasocostrizione (ovvero il restringimento dei vasi sanguigni) evita l’accumulo di sangue nell’area colpita con conseguente riduzione dell’infiammazione. Anche sotto forma di gas, come negli aerosol, l’acqua torna a svolgere un ruolo fondamentale: in questo caso agisce come veicolo del medicinale nel nostro corpo.



Ci sono dei falsi miti legati all’assunzione e al consumo di acqua?

Ci sono purtroppo molti falsi miti legati all’acqua. Tra i più frequenti, la correlazione tra acqua e peso, con l’idea che un consumo eccessivo di acqua contribuisca ad aumentare il peso corporeo. Si pensa inoltre – erroneamente – che alcuni tipi di acqua possano fare particolarmente male o bene, o che non faccia bene al nostro corpo bere durante i pasti.



In realtà non ci sono acque che fanno male e non ci sono problemi nell’assumere acqua durante i pasti. Per cui la cosa migliore che possiamo fare per la nostra salute, e per integrare le sostanze necessarie al nostro organismo, è semplicemente quella di prestare attenzione alla nostra idratazione e bere la quantità minima di acqua raccomandata.