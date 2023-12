Diabete, visite oculistiche gratuite all’ASST Santi Paolo e Carlo

Milano, 14 dicembre 2023 – Diabete, proteggi i tuoi occhi. Il 20 e 21 dicembre la Clinica Oculistica dell’ASST Santi Paolo e Carlo, diretta dal Professor Luca Rossetti, organizza un Open Day di visite gratuite dedicato alle persone con diabete over 40. La Campagna “Diabete, proteggi i tuoi occhi” è promossa da Diabete Italia, FAND – Associazione Italiana Diabetici e Associazione Pazienti Malattie Oculari, in collaborazione con diversi centri oculistici italiani.

Si stima che in Lombardia il 5,9% della popolazione, pari a 587.000 persone, sia affetto da diabete e di questi circa una persona su tre potrebbe andare incontro a una qualche forma di retinopatia diabetica, una malattia “silenziosa” che può svilupparsi a lungo senza sintomi ma che è fra le principali cause di ipovisione e cecità al mondo.

“La retinopatia diabetica è una delle complicazioni più frequenti del diabete che colpisce gli occhi e in particolare la retina, la membrana che riveste la superficie interna dell’occhio. Nelle fasi iniziali la malattia è asintomatica perché i primi danni si registrano di solito nelle aree più periferiche della retina non interessate alla visione distinta. Questo fa sì che molto spesso la diagnosi di retinopatia diabetica arrivi in ritardo quando i danni sono ormai irreversibili e possono condurre alla cecità”, spiega il prof. Luca Rossetti, professore ordinario Università degli studi di Milano e Direttore della Clinica Oculistica dell’ASST Santi Paolo e Carlo.

“Per evitarlo sarebbe sufficiente sottoporre i pazienti con diabete a dei controlli oculistici periodici che, attraverso un semplice esame del fondo oculare, consentono di intercettare tempestivamente i primi sintomi della malattia ed intervenire con trattamenti salva-vista – prosegue il prof. Rossetti – Purtroppo, sono ancora poche le persone con diabete che si sottopongono ai controlli della vista, per questo aderiamo con favore alla campagna ‘Diabete, proteggi i tuoi occhi’ che si propone attraverso i nostri specialisti di sensibilizzare sulle possibili complicanze a carico della retina e sull’importanza delle visite periodiche”.

Secondo le statistiche, solo 1 paziente diabetico su 2 si sottopone a controlli regolari che permettono di scongiurare l’avanzare della retinopatia diabetica e il rischio di perdere la vista. Anche in assenza di una sintomatologia specifica, le persone con diabete, soprattutto dopo i 40 anni, dovrebbero sottoporsi periodicamente all’esame del fondo oculare in modo da poter identificare precocemente la comparsa di lesioni alla retina prima dello sviluppo di ulteriori complicanze.

Gli specialisti oftalmologi dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano saranno a disposizione per una visita gratuita e per informazioni sulla prevenzione. Gli esami oculistici (esame del fondo oculare) si svolgeranno mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre dalle ore 14.30 alle 17.00 presso l’Ospedale San Carlo e l’Ospedale San Paolo di Milano, previa prenotazione, con il coordinamento del prof. Rossetti.

Per accedere alle visite gratuite è necessaria la prenotazione da effettuare chiamando il Numero Verde 800 200 203 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. Le visite potranno essere prenotate fino a esaurimento dei posti disponibili. La fruizione di una consulenza non comporta priorità per la prenotazione di visite o prestazioni diagnostiche successive, che dovranno essere poi prenotate secondo le modalità previste dalle autorità sanitarie locali.