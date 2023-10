Dermatite atopica, visite gratuite all’A.O. Moscati

Avellino, 11 ottobre 2023 – Porte aperte nella Dermatologia dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per visite e consulenze gratuite sulla dermatite atopica. La giornata “Dermatite Atopica? Da oggi si cambia”, organizzata con il sostegno e il patrocinio dell’associazione dei pazienti Andea (Associazione Nazionale Dermatite Atopica), è in programma per sabato 21 ottobre.

Dalle ore 9.30 alle 13.00, i dermatologi Rosa Valentina Puca, Giovanna Galdo e Oriele Sarno offriranno consulti gratuiti nei tre ambulatori situati al secondo piano, settore B, della Città ospedaliera. Per usufruire della visita è necessaria la prenotazione: per gli interessati è a disposizione il contact center dedicato, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, al numero 02.82900620.

L’adesione alla campagna, promossa in diverse città italiane, è stata dettata dalla volontà di contribuire a far conoscere i segnali di allarme da non sottovalutare per avere una diagnosi precoce della dermatite atopica, una malattia infiammatoria cronica che spesso comporta anche un disagio sociale per chi ne è affetto. Un percorso di cura adeguato alle diverse esigenze e intrapreso tempestivamente può migliorare molto la qualità della vita dei pazienti.