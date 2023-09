Ddl screening in età pediatrica per diabete 1 e celiachia. ADI: “Ottima notizia, ci aiuta a intervenire tempestivamente”

Roma, 14 settembre 2023 – “Gli screening precoci per il diabete di tipo 1 e la celiachia sono uno strumento fondamentale per riconoscere e contrastare due patologie sempre più in crescita nel nostro Paese. Il via libera del Senato all’avvio e allo stanziamento delle risorse per una campagna nazionale di prevenzione a partire dall’età pediatrica di queste due patologie è quindi un’ottima notizia per i piccoli pazienti e le loro famiglie, che ci dà modo di intervenire con tempestività e le giuste terapie, evitare trattamenti d’urgenza o inefficaci. Siamo a disposizione come società scientifica per individuare con le Istituzioni dei percorsi condivisi affinché lo screening diventi presto realtà per migliaia di bambini e adolescenti”.

Così la presidente dell’ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, Barbara Paolini plaude all’ ok definitivo da parte del Senato alla legge che punta alla prevenzione precoce in età pediatrica di diabete di tipo 1 e celiachia.

“Per una patologia come la celiachia dai sintomi molto spesso trascurati, difficili da identificare nell’immediato e che in tanti riconoscono solo in età adulta – dichiara il dott. Massimiliano Petrelli, consigliere nazionale ADI – uno screening precoce ci permetterebbe non solo di diagnosticare preventivamente la malattia, ma anche di individuare e agire subito con una terapia nutrizionale mirata. La corretta alimentazione è di fatto l’unica cura per i pazienti celiaci, pertanto, prima si interviene con gli accorgimenti e gli alimenti necessari e prima evitiamo l’insorgenza di sintomi e complicanze”.