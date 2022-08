Covid-19, ecco la seconda edizione della guida per la terapia domiciliare

Roma, 19 agosto 2022 – “Sono passati pochi mesi dalla presentazione della prima edizione della guida “Covid-19 Raccomandazioni Aifa per la terapia domiciliare del Covid 19” ma con l’evoluzione della pandemia abbiamo deciso di aggiornare il vecchio testo, pubblicando la seconda edizione della guida”, così Nunzia Pia Placentino Presidente Nazionale e Leonida Iannantuoni Presidente Comitato Tecnico Scientifico di ASSIMEFAC (Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e di Comunità) annunciano la pubblicazione della seconda edizione del testo, utile ai medici per somministrare la terapia domiciliare al Covid-19, a cui, come per la precedente edizione, ha contribuito alla stesura Giovanni D’Errico componente CTS e responsabile area oncologica

“I numeri pandemici di quest’ultimo periodo fanno prevedere un raffreddamento dei casi, nonostante che siamo ancora in presenza di molti decessi. La pandemia da SARS-CoV-2, per quanto in fase di regressione, continua a rappresentare una sfida sanitaria e pone seri dubbi in prospettiva su quello che potrà accadere nella prossima stagione autunnale/invernale”.

“L’ASSIMEFAC, attenta ai bisogni dei medici ha lasciato invariato l’impianto della precedente edizione, ma arricchendo la seconda edizione di nuovi paragrafi e schede, ivi compreso un fac-simile del piano terapeutico che il medico di medicina generale deve compilare, corredandolo delle opportuni istruzioni”.

“Siamo convinti che questo nostro contributo potrà essere di supporto al lavoro dei medici che quotidianamente somministrano le cure ai pazienti di tutto il Paese” concludono.

Di seguito l’intera guida: