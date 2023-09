Città della Salute di Torino, inaugurati i nuovi Day Hospital e ambulatori di Oncologia Medica 2

Torino, 27 settembre 2023 – Sono stati inaugurati il nuovo Day Hospital ed i nuovi ambulatori del reparto di Oncologia medica 2 (diretta dal dott. Mario Airoldi), al terzo piano del presidio San Lazzaro dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.

Nell’ottica del progetto di umanizzazione degli ambienti degli ospedali aziendali, sono state ristrutturate e rinnovate le Strutture di Day Hospital ed ambulatoriale dell’Oncologia Medica 2, che effettua oltre 25.000 prestazioni specialistiche oncologiche ambulatoriali e oltre 10.000 Terapie infusionali oncologiche all’anno. L’Azienda ha investito quasi 100mila euro per la parte edile-strutturale, mentre di quasi 130mila euro è stato il contributo da parte di ANDOS per la parte strutturale, per gli arredi, per i macchinari e per quanto concerne la parte di umanizzazione e benessere.

Con l’occasione, grazie al generoso contributo di A.N.DO.S. (Associazione nazionale Donne operate al seno) Comitato di Torino OdV, si è proceduto al re-styling della struttura, realizzando ambienti assistenziali più confortevoli, accoglienti e piacevoli, basati sul gioco cromatico e le opere artistiche, collocate con lo scopo di attrarre l’attenzione dei pazienti, alleviando lo stress da malattia e da ansia per l’attesa delle prestazioni terapeutiche.

La struttura si è inoltre dotata di un’Area Benessere polifunzionale, in cui possono essere condotte attività di estetica, cura della persona, massaggi, indicazioni per l’igiene orale e personale in corso di terapia, yoga, tecniche di relax e mindfulness. È inoltre dotata di una Banca della Parrucca, per fornire gratuitamente parrucche e consulenza di hair stylist ai pazienti.

L’A.N.D.O.S. ha inoltre donato 3 apparecchi Hilotherapy ChemoCare, che, sfruttando il raffreddamento delle estremità durante la chemioterapia, permettono di ridurre sensibilmente il danno neurologico, talvolta permanente, causato da alcuni chemioterapici.

Nella nuova riorganizzazione della Struttura, è stato realizzato anche un ambulatorio dedicato ai colloqui con gli psico-oncologi, che fanno parte integrante del percorso assistenziale oncologico.

I volontari A.N.D.O.S. e A.N.A.P.A.C.A presenti quotidianamente supportano attivamente la Struttura rendendo più agile l’accesso alle prestazioni fornite, danno corretta informazione sui percorsi assistenziali, di sostegno sociale e previdenziali, rendendo più confortevole il soggiorno dei pazienti.