Chirurgica pediatrica, innovativa tecnologia all’Aou di Ferrara

Ferrara, 14 aprile 2023 – Da qualche settimana l’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, diretta dal dott. Claudio Vella, si è dotata di una nuova “colonna” con risoluzione video 4K per la video chirurgia infantile (laparoscopia, toracoscopia, retreoperitoneoscopia ed endoscopia urologica).

“Si tratta di un’apparecchiatura di ultima generazione – commenta il dott. Vella, che conta, nella sua casistica, l’esecuzione di centinaia di procedure chirurgiche mininvasive – estremamente sofisticata e all’avanguardia, utilizzabile nella pratica quotidiana sia nella chirurgia tradizionale che in urgenza/emergenza. Attraverso questa strumentazione sarà possibile implementare ulteriormente la qualità della chirurgia mini invasiva nell’età pediatrica”.

Con la “Colonna 4k” è possibile trattare chirurgicamente molte patologie, congenite e acquisite. Questo sia nel bambino molto piccolo (anche in epoca neonatale) che nella prima e seconda infanzia, fino all’adolescenza.

“Cerchiamo di dedicare ai pazienti in età pediatrica un’attenzione particolare a tutto tondo – spiega la dott.ssa Monica Calamai, Direttrice Generale delle Aziende sanitarie ferraresi – In quest’ottica rientra l’acquisizione e l’utilizzo di apparecchiature all’avanguardia, che possano garantire performance di alto livello nei trattamenti sanitari. I vantaggi della video chirurgia con Colonna 4K, sono importanti sia in relazione alle elevate possibilità tecniche che al comfort per il paziente in termini di minor dolore, minimi esiti cicatriziali, maggiore velocità di recupero post-operatorio e tempi di degenza ridotti. Vi è poi attenzione anche per l’accoglienza, grazie alla collaborazione con associazioni di volontariato, in modo da alleggerire per quanto possibile la permanenza nei reparti dei piccoli pazienti e dare sostegno alle famiglie”.

L’attività di video chirurgia, dopo l’arrivo del dott. Vella – membro delle Società scientifiche nazionali ed internazionali di Videochirurgia – IPEG, International Pediatric Endosurgery Group; ESPES, European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons; SIVI, Società Italiana di Videochirurgia Infantile – nel giugno 2020, è stata notevolmente implementata e l’applicazione è stata estesa a tutte le procedure chirurgiche in cui è previsto un approccio mini invasivo.

La disponibilità di strumenti chirurgici dedicati – anche miniaturizzati – e l’elevata competenza stanno garantendo la possibilità di eseguire sia interventi di routine (come l’appendicectomia) sia procedure più complesse tra le quali il trattamento delle principali malformazioni delle vie urinarie, digestive e toraciche nonché l’asportazione di tumori solidi.

La nuova apparecchiatura per video chirurgia, oltre a garantire un’altissima risoluzione video 4K, consente di utilizzare la tecnologia a fluorescenza che aggiunge una elevatissima precisione nell’identificazione e definizione delle strutture anatomiche. A poche ore dall’arrivo della Colonna, questa è stata subito utilizzata con successo su due piccoli pazienti (di 1 mese ed un 1 anno di vita) per eseguire procedure complesse.

Con l’arrivo di questa apparecchiatura la Chirurgia Pediatrica sarà in grado di continuare la sua attività con un adeguamento tecnologico pari alle principali realtà nazionali ed internazionali con standard di eccellenza nel campo.