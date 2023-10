Chirurgia robotica per ricostruzione ureterale al San Filippo Neri di Roma Roma, 19 ottobre 2023 – È stato eseguito con successo da Marco Martini, Direttore Urologia San Filippo Neri, e dalla sua équipe un complicato intervento ricostruttivo su un paziente di 48 anni affetto da una patologia complessa ed eterogenea: la stenosi plurirecidiva ureterale. Dott. Marco Martini Per la difficile operazione è stato utilizzando il robot Da Vinci che ha consentito l’innesto di mucosa buccale, tessuto particolarmente resistente e adatto per questa tipologia di ricostruzione. Non si ferma la collezione di successi del dott. Marco Martini, uno dei chirurghi robotici di eccellenza del San Filippo Neri. Con grande soddisfazione di tutto l’ospedale, il paziente non presenta disturbi e verrà dimesso alla progressiva ripresa e dopo la adeguata valutazione clinica.

