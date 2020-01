Cancro gastrico: il dott. Saragoni, tra i maggiori esperti italiani, partecipa a uno studio internazionale Dott. Luca Saragoni Forlì, 7 gennaio 2020 – In virtù della esperienza maturata nel campo del tumore dello stomaco, argomento sul quale l’ospedale di Forlì e il suo team multidisciplinare dedicato sono riferimento mondiale, il dott. Luca Saragoni, della UO di Anatomia Patologica di Forlì è stato invitato a partecipare a uno studio di concordanza diagnostica su vetrini digitali in qualità di patologo ‘senior’. “Lo studio – spiega il dott. Saragoni – prevede la valutazione della concordanza diagnostica riferita ai criteri morfologici di regressione della malattia tumorale, dopo chemioterapia neoadiuvante su 30 tumori primitivi e 30 metastasi linfonodali ed è rivolto alla standardizzazione di tali criteri per introdurre un nuovo sistema classificativo nella pratica clinica. Una corretta definizione del grado di regressione tumorale dopo la chemioterapia neoadiuvante è fondamentale per i successivi trattamenti e i follow-up post-chirurgici, influenzando la prognosi dei pazienti. Allo studio ‘su invito’ parteciperanno 13 patologi di 11 paesi diversi comprendenti America, Europa e Israele”.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 429 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...