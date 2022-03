A Pisa il Congresso della Società italiana di Otorinolaringologia pediatrica Prof. Stefano Berrettini Pisa, 9 marzo 2022 – Per la prima volta, da venerdì 11 a domenica 13 marzo, Pisa ospiterà il congresso nazionale della Società italiana di Otorinolaringologia pediatrica, giunto alla ventiseiesima edizione. Presidente della Società e del congresso è il prof. Stefano Berrettini, direttore del Dipartimento Specialità chirurgiche e dell’unità operativa Otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria dell’Aou pisana. Tema del congresso – cui parteciperanno centinaia di specialisti – è la prevenzione delle patologie otorinolaringoiatriche pediatriche e la diagnosi precoce della sordità. Oltre a letture magistrali e simposi, il convegno ospiterà corsi monotematici, tavole rotonde e letture. Alcune sessioni scientifiche saranno registrate e rese successivamente disponibili online. Una sezione sarà condotta assieme da pediatri e otorinolaringoiatri, al fine di focalizzare alcune criticità comuni nella gestione delle patologie otorinolaringoiatriche pediatriche.

