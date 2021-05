225 anni fa la vaccinazione antivaiolo. L’infettivologo Gattinara: “Cambiata la storia dell’umanità”

Roma, 13 maggio 2021 – Il 14 maggio del 1796 Edoardo Jenner inoculò per la prima volta il virus del vaiolo bovino in un bambino per dimostrare la sua teoria: chi veniva in contatto con questo virus diventava poi immune al vaiolo umano. “Il grande merito di questo medico è di aver inventato la vaccinazione e di avere dimostrato, per la prima volta nella storia dell’umanità, che questo poteva proteggere le persone. Lo ha fatto con un metodo per noi oggi impossibile, ma dobbiamo sempre tenere presente che parliamo di una sperimentazione avvenuta oltre due secoli fa”.

A commentare con l’agenzia Dire la ricorrenza dell’avvio della vaccinazione contro il vaiolo è Guido Castelli Gattinara, pediatra, infettivologo, direttore del Centro vaccinazioni dell’ospedale Bambino Gesù di Roma e presidente della Società italiana di infettivologia pediatrica (Sitip).

Prof. Guido Castelli Gattinara

“Oggi – chiarisce l’esperto – siamo molto più protettivi nei confronti della popolazione che partecipa alle sperimentazioni dei vaccini. Quando si sperimenta, ci sono prima le prove sugli animali, vengono poi utilizzati dei sistemi di sicurezza per verificarne l’efficacia. Ci sono dei parametri che vanno a vedere i correlati di protezione che indicano il livello di protezione nei confronti di una certa malattia”.

“Sottoporre i pazienti all’infezione è un azzardo pazzesco. Tuttavia – tiene a chiarire l’infettivologo – se vediamo il costo-beneficio di allora, dobbiamo tenere presente che il vaiolo contagiava migliaia di persone e che, nel corso della storia, ha mietuto più vittime delle guerre. Quell’esperimento, rischiosissimo, ha dato un vantaggio enorme all’umanità – sottolinea il medico – oggi infatti la mortalità è arrivata a zero perché la malattia è stata eradicata. Da lì, inoltre, abbiamo sviluppato delle tecniche che permettono di accertare che i vaccini sono sicuri senza sottoporre al minimo rischio i soggetti”.

“Qualsiasi procedura medica comporta dei rischi – conclude Castelli Gattinara – che però devono essere ridotti al minimo soprattutto se, come nel caso dei vaccini, stiamo trattando persone sane”.

(fonte: Agenzia Dire)