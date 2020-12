Programma EU4Health, la Commissione europea accoglie con favore l’accordo politico

Bruxelles, 16 dicembre 2020 – La Commissione accoglie con favore l’accordo politico provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul programma EU4Health. Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: “L’accordo provvisorio è un’ulteriore prova del fatto che l’Unione europea della salute sta diventando una realtà tangibile. È la nostra risposta agli europei che vogliono che l’Europa abbia un ruolo centrale e non accessorio nelle politiche sanitarie. Stiamo adottando misure concrete per una maggiore cooperazione, un maggiore coordinamento e in definitiva più UE nel settore della salute”.

Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: “Mi compiaccio dell’accordo provvisorio raggiunto in tempi rapidi dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul più ambizioso programma di finanziamento della salute mai proposto. Con 5,1 miliardi di €, EU4Health contribuirà a rafforzare la nostra preparazione alle crisi e la gestione delle minacce sanitarie transfrontaliere e rafforzerà i sistemi sanitari dell’UE. EU4Health apre un nuovo capitolo della politica sanitaria dell’UE e invia ai cittadini europei un segnale chiaro che la salute pubblica per noi è una priorità e che abbiamo ascoltato le loro preoccupazioni”.

EU4Health sarà il più grande programma sanitario dell’UE di tutti i tempi, con 5,1 miliardi di € a esso destinati nel prossimo quadro finanziario pluriennale in base all’accordo del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei primi anni del programma ci si concentrerà in particolare sulla ripresa e la resilienza. EU4Health mira a rendere i sistemi sanitari più resilienti per far fronte a minacce sanitarie transfrontaliere come la COVID-19, a rendere l’Unione europea della salute una realtà investendo nella cura del cancro, in una migliore preparazione alle pandemie e nella disponibilità di medicinali, e a promuovere la sanità digitale e la prevenzione.