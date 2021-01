Nuovo Comitato d’Indirizzo all’Aou di Ferrara, presidente il prof. Mario Del Vecchio

Ferrara, 15 gennaio 2021 – È stato nominato il 17 dicembre 2020 il nuovo Comitato d’Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. L’organo collegiale – che si è riunito in teleconferenza) per la prima volta il 20 dicembre scorso – è presieduto dal prof. Mario Del Vecchio.

Del Comitato fanno parte: prof. Melchiore Giganti (Preside della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione dell’Università degli studi di Ferrara), prof. Stefano Pelucchi (Direttore del Dipartimento di Chirurgie Specialistiche del S. Anna), prof. Enrico Bracci (professore associato al Dipartimento di Economia e Management Unife) e la prof. Maria Rosaria Tola.

Prof. Mario Del Vecchio

Mario Del Vecchio 63 anni, sposato con due figli è professore di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze dove coordina la Sezione Health Services Research e dirige il CUSAS (Centro Universitario di Studi in Amministrazione Sanitaria).

È Affiliate Professor di Government, Health and Not for Profit presso la SDA Bocconi School of Management di Milano. Si occupa da sempre, e quasi esclusivamente, di management nelle aziende sanitarie, soprattutto in quelle pubbliche. Nella sua carriera ha approfondito molti aspetti del management per concentrare recentemente l’attenzione sul tema degli assetti istituzionali e su quello della gestione dei professionisti. È autore di decine di pubblicazioni tra libri e articoli in riviste nazionali e internazionali.

“Sono onorato – ha dichiarato il prof. Del Vecchio – della fiducia che il Rettore dell’Università di Ferrara e la Regione Emilia – Romagna mi hanno accordato chiedendomi di presiedere il Comitato di indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. La governance di quello che internazionalmente viene definito come un Academic Medical Center è molto complessa, dovendo contemperare esigenze e prospettive diverse. Il ruolo del comitato è quello di facilitare il dialogo tra le due istituzioni coinvolte, allineando visioni e priorità. La sfida che il S. Anna ha di fronte è quella di potenziare la propria natura di centro di eccellenza accademico, mettendo le proprie competenze meglio al servizio della comunità di riferimento”.

Il Comitato di Indirizzo è un organo collegiale dell’Azienda e propone iniziative e misure per assicurare la coerenza fra la programmazione aziendale e la programmazione didattica e scientifica dell’Università e verifica la corretta attuazione del protocollo d’intesa e dei relativi provvedimenti aziendali.

Il Comitato di Indirizzo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.