Microbiologia e Malattie Infettive, prof. Sanguinetti nuovo Presidente della Società Europea ESCMID

Prof. Maurizio Sanguinetti

Roma, 22 maggio 2020 – Maurizio Sanguinetti, professore ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica (Dipartimento di Scienze biotecnologiche di base, cliniche intensivologiche e perioperatorie) dell’Università Cattolica, campus di Roma, dallo scorso 5 maggio è il nuovo Presidente della ESCMID, la prestigiosa Società Europea di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive.

Il prof. Sanguinetti, che è anche Direttore del Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologiche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, è autore di circa 300 pubblicazioni scientifiche ed editor di diverse riviste internazionali.

L’importante nomina acquista ancora maggiore rilievo nel contesto della pandemia da Covid-19 che ha visto e vede il prof. Sanguinetti in prima linea sia nella attività diagnostica delle migliaia di pazienti seguiti presso il Gemelli e presso il Columbus Covid 2 Hospital sia nell’attività di ricerca su Sars – Cov2 connessa alla sua attività clinica.

Dal 2012 Sanguinetti figura nella classifica dei “Top Italian Scientists”. Presidente Eletto della ESCMID dal 2018 al 2020, Sanguinetti è stato membro del comitato esecutivo della Società Italiana di Microbiologia (SIM) dal 2013 al 2019 e dal 2014 è membro del comitato esecutivo dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI).

I suoi campi di ricerca spaziano dallo sviluppo di metodi molecolari per la diagnosi rapida di infezioni batteriche, virali e fungine, alla determinazione dei tratti di virulenza e resistenza antimicrobica in funghi e batteri patogeni, alla caratterizzazione del microbiota in relazione a diverse patologie umane.

La Società Europea di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive (ESCMID) è un’organizzazione interazionale senza fini di lucro il cui obiettivo è migliorare la diagnosi, il trattamento e la prevenzione delle malattie correlate alle infezioni attraverso la promozione e il sostegno alla ricerca, l’istruzione, la formazione e le buone pratiche mediche.

A oggi con oltre 8.000 singoli e 33.000 membri affiliati, l’ESCMID è la società europea leader nel campo delle Malattie Infettive e della Microbiologia Clinica e organizza e promuove numerose attività educazionali tra cui l’ECCMID, il più importante Congresso al mondo nel campo delle patologie infettive (circa 13.000 partecipanti).