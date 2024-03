IWIN: uguaglianza di genere e focus su medicina e disparità

Roma, 7 marzo 2024 – Il prossimo 28 e 29 giugno torna a Catania la quarta edizione di Iwin (International women in intensive and critical care network). L’hub per la ricerca e l’innovazione a livello mondiale, fondata per affrontare le questioni dell’uguaglianza di genere e per collegare gruppi internazionali che affrontano sfide simili.

Tanti gli argomenti previsti per questa edizione: si parlerà di gender medicine, di come le donne possono rafforzare la loro collaborazione nel campo della ricerca, di digitalizzazione e non mancherà il focus sui persistenti pregiudizi anche inconsapevoli sulla diversa considerazione tra uomini e donne.

“Troppo grande ancora il gap economico e sociale tra uomini e donne nel mondo del lavoro e della ricerca. Alle domande inevase Iwin vuole dare una risposta coinvolgendo studiosi e scienziati di tutto il mondo. Per la quarta edizione – ricorda Francesca Rubulotta Presidente di Iwin e direttrice dell’unità di Terapia intensiva della McGill University di Montreal – gli obiettivi sono centrati ancora su: innovazione; diversità; uguaglianza (in progressione di carriera, ricerca, borse di studio, premi e conferenze); advocacy (anche nell’istruzione); leadership (aiutare le generazioni future con il tutoraggio dai modelli di ruolo esistenti)”.

Nel giorno della festa della donna Iwin è presente non solo in solidarietà ma costruendo, con studio e dedizione, nuovi ponti che permettano di diminuire il gap delle differenze.