Infertilità condiziona famiglie future. Prof. Greco commenta indagine Istat

Prof. Ermanno Greco

Roma, 25 luglio 2024 – “Secondo l’Istat tra 20 anni più di una famiglia su cinque non avrà figli. È uno scenario preoccupante, che fotografa un Paese in difficoltà a livello demografico. Tra le cause c’è la prolungata bassa fecondità, che rappresenta una criticità significativa, oltre alla tendenza delle persone a rimanere da sole, con scarsa volontà a formare nuove coppie, anche per via di crescenti difficoltà economiche. L’infertilità resta tra i problemi più importanti da affrontare, che condiziona il futuro della società, delle famiglie e del Paese intero”.

Lo ha detto Ermanno Greco, Presidente della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.) in merito al report dell’Istat “Il Paese domani” sul futuro demografico dell’Italia.

Secondo Greco, “in questa prospettiva assumono particolare rilievo, tra gli altri fattori, sia la genetica sia gli stili di vita, perché se da una parte la predisposizione genetica offre l’opportunità di una valutazione delle possibili malattie emergenti, dall’altro condurre uno stile di vita sano o dannoso fa la differenza. Così come l’inquinamento ambientale, un altro elemento da tenere sotto controllo, che influisce pesantemente sul grado di fertilità di uomini e donne”.

“Resta, comunque, decisiva l’attività di prevenzione, che dovrebbe iniziare già a partire dalle scuole. Inoltre, dovrebbero essere incrementate e rese più accessibili con rimborsi, così come avviene in altri Paesi, le tecniche di fecondazione assistita” ha concluso.