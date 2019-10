Il Governo investirà su terapie innovative, Sileri: “60 milioni di euro su Car-T e soldi solo a centri di qualità”

Roma, 25 ottobre 2019 – “Per le terapie innovative troveremo finanziamenti e le renderemo sostenibili e soprattutto accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno, purché non si generino dispersioni con centri che nascono come ‘funghi’ ma che poi non sono in grado di portare a termine i risultati”. Lo ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo alla presentazione del secondo Report italiano sulle Atmp – Advanced therapy medicinal products.

“Serve un’adeguata locazione dei soldi – ha proseguito Sileri – nel senso che bisogna dare i soldi solamente a quei centri che sono in grado di produrre ricerca di livello e risultati. Questo per i pazienti significa garanzia che in quei centri possono ottenere il miglior trattamento”.

Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato in audizione in Commissioni riunite di Senato e Camera, durante la presentazione delle linee programmatiche, che il Governo investirà sulle Car-T 60 milioni di euro, prevedendo 10 milioni per ogni officina farmaceutica, cioè per quei laboratori ad altissima tecnologia in cui vengono modificate le cellule immunitarie del paziente contro i tumori.

“Gli investimenti sulle Car-T sono solo un inizio” ha commentato il viceministro Sileri”, quanto ai tempi, il “2020 è vicinissimo, passerà la finanziaria e il prossimo anno siamo già a lavoro e operativi”, ha concluso.