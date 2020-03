Fiocchi rosa e celeste alla PMA del San Filippo Neri. Nati i primi 3 bambini da fecondazione eterologa Roma, 31 marzo 2020 – Sono venuti alla luce due splendide bambine e un bambino, si tratta dei primi tre nati da fecondazione eterologa, ad un anno dall’inizio della tecnica in questa PMA della ASL Roma 1. I gemelli, un maschio e una femmina partoriti al Policlinico Gemelli, sono nati da donazione di gameti e pesano 2,690 kg e 2,355 kg; la bambina, partorita al San Pietro e nata da donazione di seme, pesa 3,680 kg. Siamo lieti di poter dare questa felice notizia e ringraziamo tutta l’équipe della PMA San Filippo Neri.

