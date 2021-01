Fabrizio d’Alba nuovo direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma

Fabrizio d’Alba e Antonella Polimeni

Roma, 15 gennaio 2021 – Oggi, nell’Aula magna del Rettorato, la rettrice di Sapienza Università di Roma Antonella Polimeni e l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato hanno presentato in conferenza stampa il nuovo direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma, Fabrizio d’Alba.

Laureato in Economia e commercio, con Master in Economia sanitaria, Fabrizio d’Alba è stato dal 2016 direttore generale dell’Ospedale San Camillo e dal 2014 direttore generale della Asl Roma 6. In precedenza aveva diretto l’Unità operativa complessa Innovazione, sviluppo, pianificazione strategia e controllo direzionale del Policlinico Tor Vergata.

La Rettrice ha sottolineato, nel corso della conferenza stampa, che “vi è il pieno coinvolgimento delle Facoltà mediche e della Comunità Sapienza nel rilancio dell’Umberto I con azioni prioritarie sull’avvio della tanto attesa ristrutturazione e sull’innovazione del parco tecnologico ormai obsoleto. Sono priorità che andranno a consolidare l’integrazione tra attività di didattica, ricerca e assistenza in una progettualità comune per le cure offerte ai nostri pazienti”.

“Il Policlinico – ha affermato l’Assessore D’Amato – è un avamposto nella difesa della salute dei cittadini del Lazio, attualmente impegnato in prima linea con una campagna vaccinale anti-Covid che procede a ritmo sostenuto. La sfida ora sarà quella di attivare tutti gli elementi necessari per la completa ristrutturazione di questo importantissimo polo sanitario”.

Il Direttore Fabrizio d’Alba ha sottolineato che ” vi è la volontà di investire nel Policlinico Umberto I, a partire dall’innovazione tecnologica, innovazione che è anche organizzativa e di sviluppo delle professionalità; una sfida che si può vincere solo insieme, rispettando gli impegni presi, misurando i risultati e motivando e coinvolgendo le persone”.