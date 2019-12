Ernia del disco e altre malattie della colonna vertebrale: operare o no?

Il Rizzoli presenta i risultati di uno studio e le testimonianze dei pazienti

Bologna, 21 settembre 2015 – Capire come curare le malattie più diffuse del rachide lombare, cioè della parte inferiore della colonna, è l’obiettivo del progetto di ricerca, finanziato dal Ministero della Salute tramite la Regione Emilia-Romagna, che l’Istituto Ortopedico Rizzoli ha realizzato su ernia del disco, stenosi (malattia che causa una compressione dei nervi), spondilolistesi (spostamento di una vertebra). I risultati vengono presentati mercoledì 30 settembre (Aula Anfiteatro, Centro di Ricerca, Via di Barbiano 1/10) nell’ambito di un corso aperto a tutti, previa iscrizione.

Spiega il responsabile del progetto dott. Alessandro Gasbarrini, del reparto di Chirurgia Vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo del Rizzoli diretto dal prof. Stefano Boriani: “Dallo studio clinico che abbiamo effettuato con i pazienti, emerge che molto spesso l’ernia al disco con il tempo si riassorbe, mentre i casi di stenosi e spondilolistesi se non vengono operati non si risolvono, nonostante con mirati e intensi trattamenti non chirurgici (terapie coi farmaci, terapia fisica o fisioterapia) si possa migliorare la qualità di vita di numerosi pazienti”.

Nell’ambito del progetto è stato realizzato un video di informazione medica, responsabile il dott. Giovanni Barbanti Brodano, con l’obiettivo di dare informazioni utili a chi deve decidere, con il supporto dei medici, se optare per un intervento chirurgico o meno, anche attraverso la voce di ex pazienti che raccontano la loro esperienza: testimonianze di persone con storie diverse per tipo di malattia e cure intraprese.

“Non è detto che due pazienti affetti dalla medesima patologia della colonna vertebrale rispondano efficacemente alla stessa terapia – precisa Gasbarrini – Grazie alla ricerca e allo scambio di informazioni ed esperienze è possibile individuare un trattamento ad hoc per ognuno dei nostri pazienti”.

Al Rizzoli ogni anno vengono trattati oltre 500 pazienti che presentano una di queste patologie.

Il corso è gratuito, ai partecipanti verrà lasciata una copia del video e sono previsti crediti ECM per Medici Chirurghi, Fisioterapisti, Infermieri e Tecnici di Radiologia Medica.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni: www.mymeetingsrl.com, info@mymeetingsrl.com.

fonte: ufficio stampa