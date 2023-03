E.O. Ospedali Galliera, il prof. Solaro nuovo direttore S.C. Neurologia Prof. Claudio Marcello Solaro Genova, 13 marzo 2023 – Ha preso servizio oggi, presso l’E.O. Ospedali Galliera, il prof. Claudio Marcello Solaro, nuovo direttore della S.C. Neurologia. Proviene dalla Asl 3 dove ha svolto l’incarico di neurologo dal 2001 al 2016 e dal 2017 ad oggi è stato Direttore del Centro di Recupero e Rieducazione funzionale Mons. Luigi Novarese a Moncrivello (Vercelli). Classe 1967, genovese, si è laureato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova nel 1992. Nel corso della sua esperienza professionale ha ottenuto l’abilitazione a Professore ordinario in neurologia e Prof. in Metodologia della Ricerca presso l’Università Cattolica di Milano. “Sono entusiasta – commenta Solaro – della nuova esperienza professionale che oggi intraprendo. Mi sono sempre occupato di malattie neurologiche ad alta complessità, in modo particolare della sclerosi multipla e nello specifico, di percorsi assistenziali e riabilitativi e pertanto, spero di continuare a mettere a frutto la mia esperienza professionale con le necessità assistenziali delle malattie neurologiche”. L’E.O. Ospedali Galliera dà il benvenuto e augura buon lavoro al nuovo direttore.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 159 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...