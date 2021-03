Covid, SMI scrive al Commissario Figliuolo per accelerare la campagna vaccinale

Roma, 5 marzo 2021 – “Dopo l’accordo nazionale con le organizzazioni sindacali dei medici, sottoscritto il 21 febbraio scorso, sulle vaccinazioni c’è bisogno, adesso, di accelerare la campagna di vaccinazione anti Covid coinvolgendo tutta la categoria medica”, così Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, in una dichiarazione preannuncia una lettera, con una richiesta d’incontro al Commissario straordinario per l’emergenza Generale Francesco Figliuolo, sulle modalità organizzative dello svolgimento della campagna vaccinale.

“Sono troppe le disfunzioni che si stanno verificando in questa fase della campagna vaccinale anti Covid a partire dal fatto che più di un milione di dosi sia in giacenza invece di essere state inoculate ai cittadini; così come occorre un più forte impegno per l’individuazione di molti più punti sul territorio dove effettuare le vaccinazioni”.

“C’è bisogno, per questo, di un intervento urgente del Governo e del Commissario straordinario per l’emergenza, per trovare soluzioni immediate affinché i medici di medicina generale siano coinvolti per dare il loro contributo nel far decollare la campagna delle vaccinazioni di massa nel nostro Paese” conclude Onotri.