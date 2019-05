Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari e Respiratorie. Convegno al Policlinico Umberto I di Roma

Roma, 23 maggio 2019 – Si inaugurerà domani, 24 maggio, alle ore 14.00, presso la Sala Convegni “Pietro Valdoni” del Policlinico Umberto I, a Roma, la “XVI Giornata Nazionale della Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari e Respiratorie”. L’evento nasce anche quest’anno per iniziativa del prof. Carlo Gaudio – Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche dell’Università Sapienza di Roma – con il patrocinio del Comune di Roma e dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio.

Previsti interventi di saluto di: S. E. Mons. Andrea Manto, direttore del Centro per la Pastorale Familiare del Vicariato di Roma; Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio; Virginia Raggi, sindaco di Roma; Cesare Mirabelli, Presidente Emerito della Corte Costituzionale. Faranno gli onori di casa il Rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio, e il Direttore Generale del Policlinico Umberto I, Vincenzo Panella.

Nell’occasione, sarà inaugurato il nuovo sistema di trasmissione ad alta definizione dalla Sala Valdoni degli interventi in diretta e in streaming effettuati nelle sale di Cardiologia Interventistica e di Cardiochirurgia del Dipartimento Cuore. Sarà eseguito e proiettato – in collegamento con l’Ospedale Gemelli di Roma – un intervento di angioplastica coronarica, cui assisteranno, oltre a medici e specializzandi, anche gli studenti delle scuole superiori, all’interno del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”.

Il programma del convegno, approvato dal Ministero della salute con 14 crediti, si sviluppa su due giorni. Dedicherà uno spazio centrale alla prevenzione cardiovascolare a costo zero, attuabile tramite i cambiamenti nell’alimentazione e nello stile di vita, che saranno illustrati nella prima sessione dei lavori dal prof. Carlo Gaudio e dal nutrizionista prof. Giorgio Calabrese.

Nel secondo giorno saranno trattate tematiche relative alle terapie farmacologiche più attuali e alle ultime, sofisticate metodiche diagnostiche per immagini e tecniche interventistiche, attraverso gli interventi di prestigiosi nomi della Cardiologia nazionale e internazionale: i professori Camici, Crea, Di Mario, Di Sciascio, Volpe. Verranno trattati anche i nuovi percorsi terapeutici nelle patologie bronco-polmonari e nelle infezioni respiratorie.