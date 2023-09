Chirurgia Plastica Rigenerativa, Congresso internazionale a Roma

Prof. Pietro Gentile

Roma, 13 settembre 2023 – Si terrà a Roma il 1-2 dicembre 2023 il Primo Congresso Internazionale di Chirurgia Plastica Rigenerativa – 1st Regenerative Plastic Surgery International Conference realizzato con il Patrocinio del dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, e con la collaborazione della società scientifica internazionale “Academy of International Regenerative Medicine & Surgery Society” (AIRMESS) alla quale appartengono tra i più famosi esperti di rigenerativa a livello mondiale.

Presidente del congresso e del comitato scientifico è il prof. Pietro Gentile, Professore Associato di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso l’Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, considerato nella comunità scientifica internazionale tra i massimi esperti al mondo nella Chirurgia Plastica Rigenerativa.

Il congresso, che si svolgerà insieme alla terza edizione della conferenza AIRMESS (3rd AIRMESS Conference), si rivolge a Chirurghi Plastici, Estetici e Ricostruttivi, Chirurghi Plastici Rigenerativi, esperti in Medicina Rigenerativa, Dermatologi e Medici Estetici; il primo giorno sarà dedicato ai lavori congressuali e dunque alle relazioni e agli approfondimenti delle tematiche rigenerative, mentre il secondo giorno vedrà la realizzazione di diversi moduli di chirurgia dal vivo, con la possibilità per i di poter vedere da vicino ed imparare le tecniche più recenti in tale ambito.

Lo scopo del convegno è quello di confrontare i risultati ottenuti dalla chirurgia plastica rigenerativa con quelli dalla chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica in diversi campi come l’aumento e la ricostruzione del seno, il rimodellamento del naso, il ringiovanimento del viso, la ricrescita dei capelli, il wound healing e molti altri.

Il comitato scientifico e l’AIRMESS sono composti dai maggiori esperti al mondo nel campo rigenerativo, che illustreranno i più recenti studi scientifici, le applicazioni cliniche e le nuove tecniche relative al Plasma Ricco di Piastrine (PRP), al lipofilling e all’utilizzo delle cellule staminali mesenchimali di derivazione adiposa nella chirurgia plastica, sia in ambito ricostruttivo che estetico.

Un incontro, quello sulla Chirurgia Plastica Rigenerativa, che vedrà la presenza nella Capitale di illustri chirurgi plastici, dermatologi, scienziati e ricercatori provenienti da tutto il mondo, per fare il punto su un settore nuovo ed emergente, che sta rivoluzionando sia il campo della medicina che della chirurgia.