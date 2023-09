Sclerosi sistemica, torna la Giornata del ciclamino a sostegno della ricerca scientifica

Mara Maionchi

Milano, 13 settembre 2023 – Il GILS, Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, torna a colorare le piazze italiane con la Giornata Nazionale del Ciclamino che, a partire dal 22 settembre fino a fine ottobre, porterà volontari, pazienti e caregiver a unirsi – facendo rete da Nord a Sud – per diffondere l’informazione sulla Sclerosi Sistemica.

L’offerta dei ciclamino, fiore simbolo dell’Associazione, permette ogni anno al GILS non solo di far conoscere questa malattia rara, cronica, autoimmune, che colpisce in prevalenza le donne, ma soprattutto di finanziare nuovi progetti di ricerca scientifica e di sensibilizzare alla diagnosi precoce.

Diagnosticare in tempo la malattia è fondamentale per ottenere cure tempestive che possano rallentare il decorso clinico della patologia e garantire un’ottima qualità di vita. Per questo, durante la Giornata del Ciclamino, prenderà vita il progetto “Ospedali Aperti” in cui centri ospedalieri di eccellenza in tutta Italia offriranno consulenze e controlli, secondo la loro programmazione, effettuando gratuitamente la capillaroscopia: un esame non invasivo, ma fondamentale per intercettare i primi sintomi della malattia.

L’impegno del GILS, però non si ferma qui. Sono 30 anni, infatti, che l’Associazione lotta quotidianamente accanto ai pazienti di Sclerosi Sistemica garantendogli sostegno e promuovendo, al tempo stesso, un nuovo approccio alla relazione medico-paziente, sempre più incentrato sull’ascolto e sulla valutazione personalizzata di ogni singolo caso.

Tutte le piazze e gli ospedali coinvolti nella Giornata del Ciclamino 2023 si possono scoprire su www.sclerodermia.net.