Chirurgia epato-bilio-pancreatica, accordo di collaborazione tra Aou di Ferrara e Policlinico di Sant’Orsola

Ferrara, 13 luglio 2023 – Collaborazione tra le Aziende del Sistema Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna per erogare servizi e prestazioni sempre più qualificati e prossimi ai pazienti.

Va in questa direzione la nuova convenzione stipulata tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Policlinico Sant’Orsola di Bologna, in virtù della quale il prof. Elio Jovine collaborerà con il Dipartimento Interaziendale di Chirurgia dell’Azienda ferrarese diretto dal prof. Carlo Feo.

La collaborazione prevede l’esecuzione, all’ospedale di Cona, da parte del prof. Jovine (affiancato da colleghi di Ferrara), di interventi chirurgici per tumori del fegato, vie biliari (ad esempio cistifellea) e pancreas, effettuati con tecnica aperta tradizionale o mininvasiva (laparoscopica o, prossimamente, robotica). Il prof. Jovine parteciperà, inoltre, agli incontri settimanali multidisciplinari che si tengono all’ospedale di Cona fra tutti i professionisti coinvolti nella diagnosi e cura di questi pazienti per definire il miglior percorso per la diagnosi e cura di tali malattie.

“Con questa nuova convenzione – mette in evidenza la Direttrice Generale delle Aziende Sanitarie ferraresi, dott.ssa Monica Calamai – ampliamo ulteriormente l’offerta di prestazioni complesse e di alta qualità delle quali i cittadini del Ferrarese possono usufruire senza spostarsi dal proprio territorio di residenza. Si tratta di un’iniziativa che si pone nello stesso alveo di quella attivata con l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna sull’ospedale di Argenta e che vede come punto qualificante una collaborazione tra Aziende proficua per entrambe e soprattutto per i cittadini, che non dovranno più sottoporsi a migrazioni sanitarie per curarsi”.

Lunedì 3 luglio è stato eseguito il primo intervento chirurgico a Cona da parte del prof. Jovine, che ha asportato con successo un grosso tumore del fegato con approccio aperto tradizionale. Il paziente è stato dimesso in buone condizioni dopo solo 3 giorni. Già eseguito anche un intervento mininvasivo laparoscopico in cui l’equipe del prof. Feo ha asportato un tratto di intestino per la presenza di un voluminoso tumore e il prof. Jovine ha asportato una porzione di fegato colpita dalla malattia.

“Sono molto contento dell’avvio di questa collaborazione – dichiara il prof. Feo – che permetterà agli abitanti di Ferrara e di tutta la provincia di poter affrontare interventi complessi per la cura di gravi patologie vicino a casa, senza dover affrontare viaggi faticosi, eseguiti da un chirurgo di grandissima esperienza nel settore e professionalità qual è il prof. Jovine”.

“Questa collaborazione – dichiara il prof. Jovine – è solo l’inizio di un percorso che consentirà all’ospedale di Cona di trattare casi sempre più complessi grazie, oltre che a questa proficua collaborazione, anche alle tecnologie sempre più avanzate presenti e a quelle che arriveranno a cominciare dal Robot Da Vinci, garantendo così al paziente il meglio della cura praticamente sotto casa”.