Carlo Milandri nuovo direttore UOC Oncologia degli Ospedali Riuniti dell’Aretino

Dott. Carlo Milandri

Arezzo, 4 novembre 2020 – Carlo Milandri è il nuovo direttore dell’unità operativa di Oncologia del presidio Ospedaliero “Ospedali Riuniti dell’Aretino” e dell’Ospedale La Fratta in Valdichiana.

Continua il percorso di rafforzamento dei servizi ospedalieri della Usl Toscana Sud Est per la copertura delle direzioni nei plessi ospedalieri di tutto il territorio.

Martedì 3 novembre il dott. Carlo Milandri ha firmato alla presenza del Direttore Generale AUSL TSE Antonio D’Urso il contratto quale nuovo direttore dell’unità operativa complessa di Oncologia degli Ospedali Riuniti dell’Aretino e dell’Ospedale della Valdichiana La Fratta.

Il dott. MIlandri viene da esperienze a Rimini, Forli e presso l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori. Il suo ultimo incarico è stato quello di direttore dell’Unità Complessa di Oncologia presso l’Ospedale S.Giuseppe di Empoli. .

“Anche in questo periodo di pandemia non fermiamo la nostra azione di rafforzamento – dice il Direttore generale Antonio D’Urso – vogliamo dotare l’azienda di tutti i professionisti necessari in ogni settore per essere più incisivi in un ambito territoriale complesso e variamente articolato, quale quello della USL TSE. Dobbiamo essere in grado di affrontare le nuove sfide che ci attendono avendo sempre la massima attenzione al fabbisogno delle nostre realtà territoriali, per questo il potenziamento proseguirà anche nelle prossime settimane”.