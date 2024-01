Apnee ostruttive del sonno: da Dubai a Forlì per un intervento di faringoplastica

Forlì, 23 gennaio 2024 – Faissal Saadeddine vive e lavora a Dubai (Emirati Arabi Uniti) e deve risolvere un problema di apnee ostruttive del sonno. Grazie al consiglio di noti medici del luogo, e a ricerche effettuate su Internet, scopre che all’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì esiste un centro riconosciuto a livello internazionale per questa tipologia di intervento.

Contatta il dott. Andrea De Vito, Direttore della Unità Operativa di Otorinolaringoatria di Forlì, Ravenna, Faenza e Lugo e, in questi giorni, arriva in Italia, all’ospedale forlivese, dove viene operato con successo.

Dott. Andrea De Vito

“Il sig. Saadeddine – spiega il dott. De Vito – ha scelto l’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì per eseguire l’intervento di Faringoplastica e Epiglottoplastica. Questi interventi vengono eseguiti per correggere le sedi di collasso durante le apnee ostruttive notturne, di cui il Signor Saadeddine è affetto. L’Unità operativa di Otorinolaringoiatria di Forlì, in cui ho lavorato da sempre sotto la direzione del prof. Claudio Vicini, e che ora dirigo, è un riferimento internazionale per il trattamento di questa patologia”.

“In particolare – prosegue De Vito -la faringoplastica con filo riassorbibile barbed viene sviluppata e applicata da molti anni in questo ospedale. La Sindrome da Apnea Ostruttiva nel Sonno, altrimenti definita come OSAS, è un disturbo caratterizzato da pause nella respirazione durante il sonno, dovute all’ostruzione parziale o totale delle prime vie aeree. Si stima che circa 1 miliardo di persone nel mondo soffrano di apnee ostruttive del sonno e che circa 425 milioni di persone presentino forme moderate o gravi, che richiedono trattamenti specifici”.

“Sono molto contento di aver scelto questo ospedale – afferma il sig. Saadeddine – e di essere stato operato dal dott. De Vito, che mi ha dimostrato subito grande disponibilità e professionalità”.