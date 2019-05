Giornata del Sollievo, una serie di iniziative al Policlinico Gemelli

Roma, 24 maggio 2019 – Domenica 26 maggio, presso la Hall della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, sarà celebrata la Giornata nazionale del Sollievo, organizzata dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, patrocinata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministero della Salute, dall’Anci e dalla Camera dei Deputati.

Il Gemelli partecipa all’evento – in collegamento con le camere di degenza grazie ad un circuito interno – con una serie di iniziative per stare vicino ai pazienti e alleviare la loro sofferenza anche con l’omaggio di una rosa offerta da Confragricoltura che ha coinvolto i floricultori di Napoli offrendo per i pazienti del Gemelli 1.500 rose.

Una tavola rotonda sulla cultura del sollievo, la premiazione del concorso “Un ospedale con più sollievo” rivolto agli alunni delle scuole presso le strutture ospedaliere e la consegna del premio “Fabrizio Frizzi” a Flavio Insinna.

Si inizia alle 9.00 con la celebrazione della Santa Messa, presieduta da Sua Ecc.za Mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, subito dopo i saluti di Vincenzo Morgante, Presidente della Fondazione nazionale Gigi Ghirotti, di Guido Carpani, Capo di gabinetto del Ministero della Salute, di Giovanni Raimondi, Presidente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e di Rocco Bellantone, Direttore del Governo Clinico e Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica.

Seguiranno le testimonianze di sollievo con l’intervento del professore Vincenzo Valentini, direttore del Gemelli Art, che quest’anno ha ricevuto il premio Gerbera d’Oro “per l’impegno del Gemelli Art per l’umanizzazione dell’esperienza di cura”.

Un intervallo musicale con la soprano Chiara Taigi e a seguire la tavola rotonda dal titolo “Testimonianze di sollievo” con gli interventi delle Associazioni di volontariato operanti all’interno del Gemelli, dei “Ragazzi del Sollievo” e tra le voci del mondo dello spettacolo quella di Rita Forte, degli attori Sebastiano Somma e Michele Ginestra, di Beatrice Fazi, di Eleonora Gaggero e di Lorena Bianchetti.

Alle 12.00 la cerimonia di consegna del premio “Fabrizio Frizzi”, istituito l’anno scorso dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti e consegnato ad un artista distinto per la propria umanità quale ambasciatore di sollievo. Questa’anno il premio sarà consegnato a Flavio Insinna.

Seguirà la premiazione del concorso “Un ospedale con più sollievo” rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, a quelli delle scuole di livello primario, di livello secondario di primo e secondo grado, agli studenti universitari ed a bambini e ragazzi che vivendo una situazione di ospedalizzazione, frequentano le scuole di ogni ordine e grado presso le strutture ospedaliere. Il concorso ha come obiettivo quello di educare alla cultura del sollievo attraverso l’espressione creativa, coinvolgendo non solo giovani alunni e studenti, ma anche, indirettamente, le loro famiglie ed insegnanti.