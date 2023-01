Trapianto di cuore, esperienze a confronto tra l’Aou Senese e il Policlinico di Sant’Orsola Siena, 9 gennaio 2023 – Una giornata di approfondimento sul trapianto di cuore, con un confronto tra l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola e l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. È quella che si terrà martedì 10 gennaio, a partire dalle ore 9.30, nell’aula Magna del centro didattico del policlinico Santa Maria alle Scotte, a Siena. Dopo i saluti istituzionali, sarà analizzato lo stato dell’arte del trapianto di cuore in Italia, grazie anche agli interventi di Massimo Cardillo, direttore del Centro Nazionale Trapianti e di Adriano Peris, direttore dell’Organizzazione Toscana Trapianti. Successivamente l’attenzione sarà incentrata sulla rete dello scompenso cardiaco avanzato e dello shock cardiogeno, con focus sull’organizzazione della rete dello scompenso in Emilia Romagna, sul PDTA toscano dello scompenso cardiaco avanzato/shock cardiogeno e sull’indissolubile legame tra centri referenti e centri trapianti. Dopo una tavola rotonda, chiuderà i lavori la sessione dedicata alle opzioni terapeutiche della terapia sostitutiva cardiaca, con approfondimento dal trapianto di cuore all’assistenza meccanica long term. Saranno presenti i professionisti del coordinamento trapianti dell’Aou Senese e i direttori delle cardiologie e cardiochirurgie toscane. L’organizzazione della giornata di confronto è curata da Serafina Valente, Direttrice Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare Aou Senese e da Massimo Maccherini, Responsabile Centro trapianto di cuore e VAD Aou Senese.

