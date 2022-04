I disordini vascolari della patologia testa-collo: convegno all’Aou di Ferrara

Prof. Paolo Zamboni

Ferrara, 21 aprile 2022 – Si svolgerà sabato 23 aprile 2022 presso l’Aula Magna del Polo Didattico dell’Ospedale di Cona il convegno “I disordini vascolari nella patologia testa-collo: approccio multidisciplinare”. L’evento scientifico è organizzato dalla Clinica ORL (diretta dal prof. Stefano Pelucchi) e dal Centro di Malattie Vascolari (diretto dal prof. Paolo Zamboni).

Il congresso si propone di descrivere patologie in ambito Audiologico-ORL, Neurologico e Neurochirurgico, offrendo particolare risalto al corretto inquadramento diagnostico strumentale vascolare.

Molti disordini del distretto testa-collo possono riconoscere una genesi vascolare. La determinazione dell’analisi del processo d’insorgenza e dello sviluppo del danno vascolare richiede un accurato e preciso inquadramento. L’approccio multidisciplinare risulta indispensabile sia nel percorso diagnostico-assistenziale che in quello terapeutico-riabilitativo.

“Un problema nuovo e complesso – mette in evidenza il prof. Pelucchi – che per questa ragione va affrontato a livello interdisciplinare. Abbiamo così coinvolto gli specialisti più accreditati in Italia di Audiologia, Neurochirurgia, Radiologia e Chirurgia Vascolare, oltre al prof. Paolo Zamboni, che è un pioniere di questo nuovo capitolo della medicina. Già al Sant’Anna abbiamo costituito un gruppo che è stato in grado di diagnosticare e trattare chirurgicamente casi complessi in cui queste malattie vascolari determinavano importanti patologie di interesse neurochirurgico ed otorinolaringoiatrico”.

Il convegno verrà inaugurato dalla Rettrice dell’Università degli Studi di Ferrara prof.ssa Laura Ramaciotti e dal Commissario Straordinario del S. Anna, dott.ssa Paola Bardasi.