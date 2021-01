Terapia del dolore, attivato ambulatorio all’ospedale Giglio di Cefalù Dott. Giuliano Lo Bianco Cefalù, 5 gennaio 2021 – E’ stato attivato alla Fondazione Giglio di Cefalù un ambulatorio dedicato alla terapia del dolore.

“Aggiungiamo – ha detto il presidente del Giglio Giovanni Albano – un altro tassello all’offerta sanitaria dell’Istituto rispondendo alle richieste dei nostri pazienti”. L’ambulatorio è curato dal medico anestesista specializzato in terapia del dolore Giuliano Lo Bianco con esperienza internazionale. Le principali patologie trattate sono l’ernia del disco (lombosciatalgia e cervicobratealgia), sacroileite, stenosi del canale lombare, cefalee, sindromi dolorose articolari, fibromialgia e nevralgia post herpetica. Le attività in dettaglio sono pubblicate sul sito www.ospedalegiglio.it “L’obiettivo di questo ambulatorio – ha sottolineato Lo Bianco – è ridurre le condizioni di disabilità del paziente affetto da dolore cronico e migliorarne la qualità della vita con reinserimento nella vita sociale, familiare e lavorativa”. Il calendario dell’ambulatorio è organizzato con le visite il lunedi, mercoledì le infiltrazioni propedeutiche alle procedure interventistiche, giovedì gli interventi e venerdì i controlli. La Fondazione Giglio ha, inoltre, reso noto la programmazione delle prossime sedute della CardioTC, l’esame che consente lo studio delle coronarie del tempo di un battito cardiaco per il prossimo 23 e 24 gennaio.

