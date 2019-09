Carenza specialisti, Anaao Assomed critica il documento delle Regioni

Roma, 27 settembre 2019 – L’Anaao Assomed critica alcuni aspetti del documento approvato ieri dalle Regioni per affrontare l’emergenza medici. In particolare il Segretario Nazionale Carlo Palermo dichiara: “noi siamo a favore di un grande piano assunzionale che copra le attuali carenze nelle dotazioni organiche. Negli ultimi tre anni si sono specializzati circa 15 mila medici. Inoltre in base a quanto previsto dal DL Calabria potrebbero essere assunti a tempo determinato circa 9.000 specializzandi del 4 e 5 anno. Una platea sufficiente a coprire le esigenze delle aziende sanitarie. Siamo contrari ad assumere neo laureati abilitati al di fuori di un percorso di specializzazione”.

“Diciamo basta alla creazione di aree di parcheggio senza prospettive e destinate solo ad aumentare il precariato inaccettabile, condizione inaccettabile in un settore specialistico come quello ospedaliero. Così come siamo contrari alle assunzioni con contratti libero professionali che non permettono lo sviluppo delle capacità tecniche e professionali delle equipe che richiede rapporti di lavoro stabili. Le Regioni pensino a migliorare le condizioni di lavoro e a rendere più attrattivo economicamente un lavoro che nessuno vuole più fare”, conclude Palermo.