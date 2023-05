Settimana mondiale della tiroide, visite gratuite pediatriche all’Aou pisana

Prof. Diego Peroni

Pisa, 17 maggio 2023 – In occasione della Settimana mondiale della tiroide (22-28 maggio), il cui tema quest’anno è: “Familiarità, genetica e cronicità” anche la Pediatria dell’Aou pisana diretta dal prof. Diego Peroni apre gli ambulatori.

Oltre a fornire risposte alle tante domande sulla patologia tiroidea nella popolazione pediatrica, l’Ambulatorio di patologia tiroidea, di cui è responsabile la dott.ssa Nina Tyutyusheva, offrirà infatti consulenze, visite e ecografie tiroidee gratuite a bambini e adolescenti nell’Edificio 1 del Presidio ospedaliero del Santa Chiara nella giornata del 22 maggio.

I genitori interessati potranno inviare una email all’indirizzo ped.endo.pisa@gmail.com specificando nell’oggetto “Settimana mondiale della tiroide” e indicando brevemente l’età del ragazzo/a e per quale sintomatologia o storia clinica si richiede l’esame. I posti disponibili sono limitati, ma sarà fatto tutto il possibile per soddisfare tutte le richieste pervenute.

La diagnosi precoce e, ancor più, la prevenzione – anche nei confronti delle patologie tiroidee – sono infatti il presidio più efficace di salute per il cittadino: di qui la necessità di individuare queste patologie già dall’età pediatrica, anche per forme di tipo oncologico, specie quando vi sia un forte rischio in famiglia, per assicurare un adeguato sviluppo psicofisico.