Settimana mondiale della crescita. Open Day con visite gratuite all’Istituto Gaslini Genova, 16 settembre 2019 – In occasione della “Giornale Mondiale della Crescita” che si celebra il 20 settembre (International Children’s Growth Awareness Day) l’Istituto Gaslini di Genova promuove una serie di iniziative dedicate all’approfondimento dei problemi e alle nuove terapie in materia di accrescimento infantile. In particolare l’Istituto Gaslini offrirà all’utenza visite gratuite e senza necessità di prenotazione nelle giornate del 23, 25 e 26 settembre dalle ore 14.00 alle 17.00 presso gli ambulatori di Endocrinologia Pediatrica dell’ospedale pediatrico, situati al padiglione 16 piano terra, per valutare bambini e adolescenti con problemi di crescita e di sviluppo: bassa statura, rallentamento della velocità di crescita, alta statura con accelerazione della velocità di crescita. Per informazioni: 0105636.2357-3166, robertogastaldi@gaslini.org, mohamadmaghnie@gaslini.org

