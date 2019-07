Ricerca scientifica, Ecuador e Italia firmano accordo di cooperazione

Nell’ambito del ‘Primo incontro accademico e scientifico’ tra i due Paesi, sono stati sottoscritti: accordi tra il Consiglio nazionale delle ricerche e la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT); memoranda tra il maggiore ente di ricerca italiano e dieci Università dell’Ecuador; nello stesso contesto sono stati inoltre firmati: un accordo di cooperazione tra l’Ambasciata dell’Ecuador e l’Università di Ferrara, un memorandum tra la stessa Ambasciata e l’Università Parthenope

Roma, 11 luglio 2019 – Il 10 luglio si è svolto presso il Consiglio nazionale delle ricerche il ‘Primo incontro accademico, scientifico Ecuador-Italia’, evento che ha avuto luogo nell’ambito della visita ufficiale in Italia del Presidente della Repubblica dell’Ecuador, Lenín Moreno Garcés.

L’incontro è stato presieduto dal Ministro degli affari esteri e mobilità umana, Ambasciatore José Valencia, dal Presidente del Cnr, Massimo Inguscio, e dall’Ambasciatore dell’Ecuador in Italia, Nelson Robelly, con la partecipazione del Ministro della Produzione, Commercio Estero, Iván Ontaneda, membro della Delegazione Ufficiale in Italia.

L’evento rappresenta una pietra miliare storica per la cooperazione accademica e scientifica, poiché è riuscito a riunire le autorità di entrambi i Paesi, i rappresentanti dei centri di ricerca in Italia, i Rettori delle università delle due nazioni, con i quali è stato analizzato il lavoro svolto per rafforzare la cooperazione attraverso borse di studio, scambi di docenti e ricercatori, accordi tra Università e sviluppo di progetti di ricerca congiunti.

Questo primo incontro è l’inizio di una nuova fase di collaborazione a livello accademico e scientifico, grazie alla firma di 13 accordi: l’Accordo Specifico di Cooperazione tra la Segreteria d’Istruzione Superiore, Scienza, Tecnologia e Innovazione-SENESCYT e il Cnr, grazie al quale sarà realizzato un Bando congiunto per lo sviluppo di due progetti nei settori dell’energia e della sicurezza della sovranità alimentare; l’Accordo di Cooperazione tra l’Ambasciata dell’Ecuador in Italia e l’Università di Ferrara per borse di studio a cittadini ecuadoriani residenti in Italia; il Memorandum d’Intesa tra l’Ambasciata dell’Ecuador in Italia e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope per borse di studio per i cittadini ecuadoriani residenti in Italia, e Memorandum d’intesa tra il Cnr e dieci università: Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad Técnica de Ambato, Escuela Politécnica Nacional, Universidad Regional Amazónica-IKIAM, Universidad Estatal de Milagro, Universidad Agraria del Ecuador, Universidad UTE, Universidad del Norte, Universidad del Azuay y Escuela Superior Politécnica del Chimborazo.

Queste opportunità di formazione scientifica in Ecuador, di ricerca al più alto livello, sono state raggiunte grazie al lavoro del Ministero degli Affari Esteri e Mobilità Umana e del Consiglio nazionale delle ricerche.